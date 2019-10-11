Posted on by

جمعة النصر والتحدي

تنطلق في صبيحة هذا يوم الجمعة . التتظاهرات الاحتجاجية في عموم المدن العراقية , احتجاجاً على البطش الدموي . الذي لم يشهد له التاريخ مثيلاً , في وحشية القتل والبطش السادي , ضد المتظاهرين السلميين , المطالبين بحق الحياة والعمل , في وطن يحترم مواطنيه . وليس وطن اصبح لعبة قذرة بيد الاحزاب الشيعية ومليشياتها المجرمة . التي نزلت الى الشوارع والساحات في سبيل ارتكاب جرائم في أرقة الدم العراقي , بتوجيه الرصاص الحي الى صدور الشباب , وتساعدهم في ذلك , قناصة الدولة المجاورة الارجنتين . ان العراق شهد ويشهد في هذه الايام , مجازر دماء ووحشية همجية , تذكرنا بوحشية داعش الاجرامي . ان الحكومة ومليشياتها , عجزت وفشلت في قمع واخماد صوت الشعب . وصوت الحق والعدل . واصبحت التظاهرات الاحتجاجية تهز عروش الطغاة , تهدد بالسقوط الشنيع للحكم الطائفي واحزابه الفرهودية , رغم فداحة ارقة الدماء الجارية , والتظاهرات في تزايد قوة وتحدياً واصراراً , على اسقاط الطغمة الفاسدة ومليشياتها المجرمة . ولم ولن تتمكن من اخماد صوت الشعب الجبار والمدوي , وازاء هذا المأزق الخطير لحكومة حكومة اللصوص والحرامية , التي اصبحت أيامها معدودة , ازاء صوت الشعب الجبار ( أرحل … اريد وطن ) وان احزاب الحكم سيواجهون مصيرهم الاسود المكلل بالعار والشنار , لذلك طلبوا قوات اضافية من الجارة الارجنتين , لانقاذهم من الورطة العويصة التي وقعوا فيها . أن الاستعانة بالجارة الارجنتين , هو بمثابة خيانة وطنية عظمى . لانها ستؤدي الى المزيد من البطش واراقة الدماء بالقتل المتعمد , كل ذلك في سبيل المنصب والنفوذ والاختلاس وسرقة اموال العراق . لذلك استجابت الجارة الارجنتين بكل رحابة صدر الى النجدة والانقاذ , لذلك اعلن القائد الارجنتيني . قائد الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي الارجنتيني . العميد حسن كراجي . عن اسال قوة عسكرية قوامها 7500 عسكري , أضافة الى أن هناك داخل العراق , قوة عسكرية أرجنتينية قوامها 4000 عسكري , تدخلت بشكل مباشر في قمع وبطش في المتظاهرين بشكل قناصين محترفين بالقتل والدماء , في مساعدة الحكومة العراقية . وحسب تصريح القائد الارجنتيني . بأن الحكومة العراقية تواجه مؤامرات الاعداء , وان التظاهرات هي وجه للتآمر ضد نظام الحكم العراقي . هكذا تطبخ الامور لصالح النظام الطائفي الفاسد , الذي انغمس الى الاعماق في الفرهدة والنهب واختلاس الاموال , حتى اصبحت الدولة العراقية , دويلات قطاع الطرق من العصابات المافيوية . حتى اصبحت المناصب تباع وتشترى , ومقاولات المشاريع عمولة يتقاسمها اعوان الاحزاب الحاكمة . اصبح كل شيء يتحرك بواسطة الفساد والرشوة . لذلك تأتي النجدة العسكرية من الارجنتين , كطوق نجاة لهم من السقوط , وهذا يعني أحتلال العسكري الارجنتيني , وسترسل الارجنتين قوة اضافية قوامها 30 الف عسكري , بحجة تأمين مسيرات زوار الاربيعين للامام الحسين ( ع ) .
السؤال الكبير ماذا وراء هذا الحشد العسكري الهائل من الارجنتين ؟ ما الغاية والدوافع بعد أرقة الدماء بالعنف الفاشي المفرط بالبطش والتنكيل والقتل المتعمد ؟ .
ان ظروف العراق الخطيرة تهدد بأراقة المزيد من أرقة الدماء والبطش السادي والوحشي . بعدما أصبحت التظاهرات تهدد باسقاط نظام الحكم الطائفي والطغمة الفاسدة .
لقد سقطت الاحزاب الشيعية في قاع الحضيض بالعار . سقطت اخلاقياً وشعبياً , فلم يعد وجودها إلا على جماجم الشعب الثائر . وان اسلوب العقلية البعثية , لن ينقذها من السقوط والانهيار الذريع . مهما افرطوا بالقمع الوحشي والدماء , فأن اوراقهم احترقت . امام الغضب الشعبي العارم , ولا يمكن اخفاء جرائمهم الوحشية , بعزل العراق عن العالم الخارجي , بقطع الانترنيت واغلاق الفضائيات , وملاحقة النشطاء والاعلاميين الشرفاء , الذين وقفوا مع صفوف الشعب الثائر . أن العراق العظيم لم ولن يموت بخيرة شبابه الابطال . لن يموت صوت الشعب الثائر في اسقاط الحكومة والبرلمان واحزابها المجرمة والعميلة ……… ان يوم الجمعة , هو يوم النصر العراقي العظيم …. يوم التحدي والكرامة ……………… وان غداً لناظره قريب . ستشرق شمس الحرية على العراق . وسيطهر العراق من الجراثيم العفنة والكريهة . ……………….. والله يحفظ العراق العظيم وشبابه الابطال .
جمعة عبدالله

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close