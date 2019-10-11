حزب التجمع المصري يدين الأحلام الأردوغانية العثمانلية الغابرة…

ويدعوا للتصدي لكل أشكال العدوان والغزو والاحتلال

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أصدر حزب التجمع المصري بيانا اليوم الخميس العاشر من اكتوبر 2019 الجاري ادان فيه العدوان العسكري التركي الجديد على شمال شرقي سوريا، ويدعو الدول والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية إلى ضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العدوان التركي السافر على الأراضي السورية وفيما يلي نص البيان .

( إن هذه العملية العسكرية التركية الجديدة على شمال شرقي سوريا، التي تمثل عدواناً صارخاً على سيادة الدولة السورية على أراضيها، هي انتهاك صريح للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي، فضلاً عن كونها عربدة تركية تحركها المطامع التركية في اقتطاع وضم واحتلال وتتريك الأراضى العربية، سواء في العراق أو سوريا، استنادا إلى أحلام أردوغانية عثمانلية غابرة، ولذلك لم تكف المخططات الأردوغانية عن دعم الميليشيات الإرهابية لاستعادة السيطرة على شمال سوريا،

وقد سبق وتوغلت القوات التركية مراراً وتكراراً في الأراضي السورية باتجاه المناطق التي يدور فيها القتال بين الجيش العربي السوري والعصابات الإرهابية الداعشية، صنيعة قوى العدوان الرجعية والإقليمية والدولية، في محاولة لنجدتها وإنقاذها، والحيلولة دون فرض السيادة الوطنية السورية على كامل أراضيها”.

تابع البيان: “يأتي هذا الغزو العسكري التركي الجديد لاستكمال العدوان على الشعب السوري واحتلال المناطق الشمالية من أراضي الدولة الوطنية السورية، تحت دعوى القضاء على قوات سوريا الديمقراطية الكردية المسلحة، وحماية حدودها ببناء منطقة عازلة على الأراضي السورية”.

وقال الحزب في بيانه : “لقد حان الوقت لكي تعلم كل تكوينات الشعب السوري في مناطق شمال سوريا، وبصفة خاصة أكراد سوريا أن خلاصهم وتحررهم ومستقبلهم لا يأتي إلا عن طريق الحفاظ على وحدة وسلامة الشعب السوري، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية السورية، ووحدة وسلامة الأراضي السورية في مواجهة كل أشكال وصور العدوان والغزو والاحتلال، وبصفة خاصة في مواجهة الأطماع التركية وأحلام الزعامة الأردوغانية”.

وأستطرد الحزب: “إن حزب التجمع إذ يعلن رفضه وإدانته لهذا العدوان التركي الجديد، يؤكد دعمه ومساندته للجمهورية العربية السورية وقواتها المسلحة في كفاحها في سبيل استعادة السيادة الوطنية على كامل أراضيها، ويناشد كل القوى والدول والمؤسسات العربية والإقليمية والدولية، المحبة للسلام وحرية واستقلال الدول الوطنية، إعلان التحرك لدعم الأمن والسلم الدوليين، والتصدي لكل أشكال العدوان والغزو والاحتلال، ودعم السيادة الوطنية السورية”.

واختتم الحزب بيانه قائلا: “نطالب جامعة الدول العربية باتخاذ قرار سريع، فوري وعاجل، بإعادة الدولة السورية إلى مقعدها بالجامعة العربية، عاشت سوريا بشعبها وجيشها الوطني ودولتها الوطنية الموحدة كاملة السيادة”.