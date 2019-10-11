د.اياد علاوي يعزي بوفاة الكاتب والمناضل الوطني عدنان حسين

تقدم رئيس المنبر العراقي الدكتور اياد علاوي بخالص تعازيه ومواساته للاسرة الصحفية والاعلامية وللعراقيين اجمع بوفاة الكاتب والسياسي القدير الاستاذ عدنان حسين.

ووصف سيادته وفاة الكاتب عدنان حسين بانها ثلمةٌ للقلم الحر وفقدان لصوتٍ من اصوات الحق التي عُرفت بمواقفها الثابتة والمبدئية من قضايا الوطن وشعبه، فترك رحيله فراغا كبيرا في التصدي لقضايا الشعب العراقي الكريم.

كما قدم الدكتور علاوي بتعازيه ومواساته لعائلة الفقيد ومحبيه سائلا الله ان يتغمده بوافر رحمته وان يلهمهم الصبر والسلوان.

المكتب الاعلامي للمنبر العراقي

11 تشرين اول 2019