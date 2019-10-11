د.عبد الخالق حسين بين زمنين

الدكتور العزيز عبد الخالق المحترم كاتب المقال اعلاه هو انا وليس السيد ابو علي الذي لم اليه كتابة المقال واذا اردت التأكد من ذلك عليك الاتصال سبتَوالذي نَ ..بمعرفته بعداتشرف سنوات 10ولو راجعت ارشيفك قبل اكثر من بمدير الموقع الاستاذ انور عبد الرحمن، من هو مؤيد ذكرتتسوقتها حول الفساد والمالكي..الخ والمناقشه التي جرت بيني وبينكالمستبدين الذين جميع الحكام حالك حاليادكتور انت تؤمن دائما بنظرية المؤامره . البغداديالشعبين العراقي مثل النظام الفوضوي الايراني الجاثم على صدور بهمشعو يضطهدونوهذا واضح من خلال جميع مقالاتك. انا لست بكاتب مقالات محترف، انا متابع ، والايراني سائه دما يتعرض شعبي ووطني للظلم والأوتدفعني للكتابه عن للاحداث وتهزني مشاعرييا دكتور ض تروخاصه من اناس وطنيين كانوا قريبين من افكاري ومبادئي. كان من المف، انا لم اقل انك ناكر للجميل صائبا ردك يكونقراءة المقاله اعلاه جيدا قبل ان ترد حتى .. الخ )الذين تدعمهم انت( الان واضيف الفاسدينالامريكي بل قلت ان هؤلاء الحكام ان عليك الناكرين للجميل..الخ . لايوجد في المقاله اعلاه اي اكاذيب او مغالطات، فكدور البعثيين في شماعة اما عن !ولا يجوز التعميم ردي عليهاحتى يتم توضيحها وذكرهااما تأيدهم للتظاهرات فهذا سياسيا التظاهرات فهذا غير وارد لان حزب البعث قد انتهى . وهي مسأله طبيعيه حسب المثل (عدو عدوي صديقي)لا يقدم ولا يوخر وهذا لايعني شيءالخدع مثل الطائفيه و الاَعيب اليوم اصبحوا اكثر وعيا ولا تنطلي عليهم هذهراقيين عوالوشماعة البعثيه. يادكتور العراق اليوم يسير نحو الهاويه وهو اسوء بلد في العالم واتحداك ان ملايين برميل نفط عدى مايصدره اقليم كردستان الذي هو 4تذكر لي بلد واحد بالعالم يصدر ار دولارملي 150بحدود دول العالم من وعليه قروض الف برميل يوميا، 650بحدود ، هل تعرف ماهو السبب عملرض صدره للرصاص من اجل الحصول على يُعَوشعبه جائع وهي رئيسيهثلاثة العديد من الاسباب اهمها هناكنعم الكارثه التي حلت بالعراق ! هذه فيها نوري المالكي والاحزاب الاسلاميه والكرديه ومساهمة فساد السلطه التي وضع اسس -1السنيه.. التي ابتدأت برواتب وامتيازات المسؤلين والرئاسات الثلاثه رئاسة الجمهوريه القوى وانتهت بفساد بازارات الوزارات رهدهالفمجالس ..الخ من وزراء ومجلس النوابلومجلس امن سياسة التوظيف التي اتبعها المالكي بغلق مجلس الخدمه العامه وتوظيف الالاف -2من اجل الحصول على اصواتهم في الانتخابات وكذلك لايينمومن ثم ال الانصار والحبربش! اي ملايين موظف 6مليون نسمه فيه 38فعل الاخرون! فهل هناك بلد في العالم نفوسه بلدةهل تعلم يادكتور ان ..الخاضافة للخدمه الجهاديه واغنياء رفحه اشخاص 6موظف لكل رواتب تقاعديه فما بالك يتقاضون دعوي جهادي 3000فيها بلدة المالكي ه طويريج الصغيرسياسة تدمير الصناعات الوطنيه التي بدأت بعد سقوط نظام صدم -3 بباقي مدن العراق!؟؟وبدون دفع كمارك او حيث تم فتح باب الاستيراد على مصراعيه و للجميع حق الاستيراد% من المصانع الاهليه وتم تصفية المصانع الحكوميه او 99مما ادى الى غلق ضرائبحتى لا تعاد مجددا! كل ذلك جرى لعيون الجاره العزيزه ايران التي تصدر لنا بيعها كخرده

وطز بالعراق والعراقيين…!! ومن اجل تخفيف الحصار عليها وتأخذ منا الدولار كل شيء فماذا تريد من !! العمل وبطاله غير مسبوقه في تاريخ العراقمما ادى الى انعدام فرص فلا يوجد حل لمشكلة !فأين هي المؤامره من كل هذه الكورث هؤلاء المساكين البأسين دكتور عبد الخالق تقبل تحياتي .!!عديموا الذمه والضمير العراق الا بازالة هؤلاء

والذين الذي يكتبون ويعلقون على صفحات صوت العراق كما احيي كل الاخوه الاعزاء يتمتعون بالحس الوطني ويشعرون بمعانات اخوتهم العراقيين في الداخل الذين يتعروضون واخص بالذكر الاستاذ مهدي ذرع قاسم سليمانيشد انواع القهروالتنكيل من طغاة اللقتل ولألجميعوالتحيه للقوا على المقاله السابقه والذين عوغيره قاسم

مؤيد راعي البله

رابط المقاله السابقه

https://www.sotaliraq.com/2019/10/10/زمنين-بين-حسين-الخالق-عبد-د/