رئيس حكومة إقليم كوردستان ينعى رحيل الكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين

عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، الأسرة الصحفية العراقية بوفاة الكاتب والصحفي العراقي المعروف عدنان حسين بعد صراع طويل مع المرض.

وفيما يلي نص التعزية: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الكاتب والصحفي العراقي القدير عدنان حسين، الذي لطالما كرّس فكره وقلمه الحر في الدفاع عن الشعب الكوردي والمظلومين وباقي الشعوب المضطهدة.

وتوفي مساء اليوم الكاتب والصحفي العراقي البارز عدنان حسين بعد معاناة مع المرض في اخدى مستشفيات لندن.

وعدنان حسين شغل خلال السنوات الاخيرة نائب رئيس تحرير صحيفة المدى البغدادية، وكانت له كتابات في عدة صحف ومواقع عربية واجنبية.