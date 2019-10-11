سيادة المطران عطا الله حنا : ” من الاهمية بمكان تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في كافة الساحات الدولية “

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله اليوم وفدا من الجالية الفلسطينية في كندا بأنه من الاهمية بمكان تفعيل دور الجاليات الفلسطينية في كافة الساحات الدولية اذ يجب ان يصل صوت فلسطين الى كل مكان في هذا العالم من خلال ابناء جالياتنا واصدقاء فلسطين المنتشرين في سائر ارجاء العالم وكان سيادته قد استقبل هذا الوفد في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم حيث وضعهم في صورة ما يحدث في مدينة القدس من استهداف للحجر والبشر والمقدسات.

وقدم تقريرا تفصيليا للوفد عن احوال مدينة القدس كما واجاب على عدد من الاسئلة والاستفسارات كما وجال سيادته والوفد داخل البلدة القديمة من القدس حيث وضعهم في صورة التطورات الدراماتيكية والخطوات التصعيدية والسياسات الاحتلالية الغير مسبوقة التي تستهدف مدينتنا المقدسة