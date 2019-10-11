صباح الخير دولة الرئيس

بقلم : علي الصالحي

بعد مرور اكثر من (٧) ايام من اندلاع ثورة الفقراء في شوارع بغداد و محافظات الوسط و الجنوب تلك الثورة التي اقل ما يقال عنها انها ثورة الحق ضد الباطل ثورة ابناء العراق الوطنيين ضد مرتزقة الدول الإقليمية الذي وصلوا الى قمة هرم السلطة بواسطة الدبابة الامريكية الذي هم بالامس ابناء امريكا و اليوم ابناء ايران ، تلك الثورة التي واجهتها قوات الحكومة الحالية بكل عنف و قوة و باستخدام شتى انواع الأسلحة لقمعهم و اخماد ثورة الشباب العراقي الوطني الذي لا يريد سوى تامين الحياة الحرة الكريمة في ظل هذه البلاد التي انعم الله عليها بشتى انواع الخيرات .

يظهر علينا بعد كل هذا دولة الرئيس ليعلن الحداد على ارواح من قتلهم نظامه القمعي بأبشع صور القتل التي أوضحتها للعالم اجمع عدسات كاميرات الشباب العراقي المسكين .

دولة الرئيس بهذه الحركة تنطبق عليك المقولة (( يقتل القتيل و يمشي بجنازته ))

فها انت من قتلت ذلكم الأبطال الذين كانوا في ريعان شبابهم و ها انت اليوم تمشي بجنائزهم و تعلن الحداد على ارواحهم ، وبعد ايام قد تصفهم بالخارجين عن القانون او قد تسميهم كما اسماهم رفاقك بالامس بـ الغوغاء .. و اخيراً الا لعنة الله على الظالمين