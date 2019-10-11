فيديو.. صدام حسين يحضر لقاء الاردن والكويت وقد يتسبب بازمة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير أردنية قامت باستفزاز الجماهير الكويتية قبيل لقاء منتخبيهما على ملعب عمان الدولي ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر وكآس آسيا 2023.

وطالبت وسائل إعلام كويتية اتحاد الكرة المحلي بتقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولي “الفيفا” والاتحاد الآسيوي بسبب هتافات الجماهير الأردنية للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، خلال مباراة الأردن والكويت على استاد عمان الدولي.

واعتبرت تلك المصادر أن هذه الصيحات والأهازيج “مشينة” من قبل بعض الجماهير الأردنية في محاولة لاستفزاز الجمهور الكويتي الذي يتابع المباراة.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.