كربلاء تشهد انعقاد المؤتمر العلمي الدولي الثالث لزيارة الاربعين بمشاركة باحثين من 10 دول 

كربلاء – فراس الكرباسي:

برعاية المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، عقد مركز كربلاء للدراسات والبحوث المؤتمر العلمي الدولي الثالث لزيارة الاربعين وبالتعاون مع جامعة كربلاء وكلية الصفوة الجامعة وغرفة تجارة كربلاء وبمشاركة اكثر من 200 باحث من عشرة دول من لبنان وسوريا وهولندا والمانيا وفرنسا والجزائر السويد وبريطانيا وكندا.

أستهل المؤتمر اعماله بأيٍ من الذكر الحكيم للقارئ الدولي الحاج عادل الكربلائي، ثم قراءة سورة الفاتحة على أرواح شهداء العراق وأعقب ذلك كلمة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة الذي رحب بالحضور وأشاد بالجهات المنظمة للمؤتمر وعلى رأسها إدارة المركز، مؤكداً على دور الشباب في النهضة الحسينية وكيفت استثمار تلك النهضة في توجيههم الى استدامة الزيارة الاربعينية وتنميتها فكرياً وعقائدياً.

من جهته قال مدير المركز عبد الامير القريشي، ان “المؤتمر الذي انطلقت فعالياته يوم الاربعاء 9 تشرين الاول في الصحن الحسين الشريف حمل شعار (زيارة الاربعين مسيرة عطاء نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة) وسيستمر لمدة يومين”.

واضاف القريشي، ان “زيارة الاربعين تعد حدثا عالميا تحتضنه مدينة كربلاء المقدسة، لافتا الى ان المركز ومن خلال هكذا مؤتمرات يقوم بترجمة هذه الظاهرة ترجمة علمية”.

واشار القريشي، الى ان “المؤتمر تناول دارسة التحديات وتعزيز الايجابيات من زيارة الاربعين كون هذا الحدث يحقق التنمية المستدامة على الصعد والمجالات كافة، مبينا ان المؤتمر في هذا العام تناول زيارة الاربعين من خلال اربعة محاور رئيسية هي الاقتصاد المستدام والاعلام المستدام والسلم المجتمعي وموضوعة الشباب في زيارة الاربعين”.

وبين القريشي ان “المؤتمر نوعي والاول من نوعه على مستوى زيارة الاربعين حيث تم استلام اكثر من 100 بحث الا ان البحوث التي قبلت بعد التقييم العلمي كانت 35 بحث, اما الدول المشاركة بحدود 10 دول من لبنان وسوريا وهولندا والمانيا وفرنسا والجزائر السويد وبريطانيا وكندا”./انتهى.