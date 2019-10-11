مسرور بارزاني “قلق للغاية”: الحروب والتغيير الديمغرافي لن تجلب الامان والاستقرار

رأى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني ان الحروب والتغيير الديمغرافي لا تجلب الامان والاستقرار.

واشار بارزاني كلمة القاها في تخريج الدفعة 38 من طلبة جامعة صلاح الدين باقليم كوردستان، الى الاوضاع والتوترات الحالية في شمال شرق سوريا والعملية العسكرية التي تشنها تركيا على تلك المناطق.

وقال “نحن قلقون للغاية وضد كافة اشكال العنف، فالحروب وعمليات التغيير الديموغرافي لن تجلب الامان والسلام والاستقرار، فالحل السلمي والعادل والذي يضمن حقوق كافة المكونات هو الطريق الوحيد لارساء دعائم الاستقرار”.