مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تؤكد العملية العسكرية التركية ستؤد لعشرات الآلاف من المدنييني لمعاناة إنسانية جديدة

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أكدت مفوضية شئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عشرات الآلاف من المدنيين في سوريا في طريقهم للفرار جراء العدوان التركي على شمال شرقي سوريا.

واشارت المفوضية اليوم الخميس العاشر من اكتوبر 2019 الجاري أن العملية العسكرية التركية ستؤدي إلى إحداث المزيد من المعاناة الإنسانية وتتسبب في موجات نزوح جديدة وحاليًا هناك عشرات الآلاف من المدنيين في خطر ويسعون للفرار من القتال.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) قد أفادت يوم أمس الأربعاء بوقوع قصف جوي ومدفعي تركي على مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا، مضيفة أن القصف تسبب في حركة نزوح كبيرة للأهالي، وأنه استهدف مواقعا لقوات سوريا الديمقراطية في قرى المشرافة وخربة البنات بريف رأس العين.

ولاقى العدوان العسكري التركي امس واليوم على سوريا إدانة عربية وإقليمية ودولية واسعة.