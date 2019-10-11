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منظمة مصرية تتوقع اندلاع مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا داخل اثيوبيا بسبب سد النهضة

بيان اعلامىImage preview

قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا انها تتوقع اندلاع حرب ومواجهة عسكرية بين مصر وتركيا داخل اراضى اثيوبيا اذا اقدمت مصر على ضرب سد النهضة الاثيوبى وتوجيه ضربة عسكرية لاثيوبيا بسبب اتفاقية دفاع مشترك بين تركيا واديس ابابا

واكد زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة ان البرلمان الإثيوبي وقع مع تركيا اتفاقية دفاع مشترك عام 2013 مما ينذر بمواجهة عسكرية بين مصر وتركيا داخل اثيوبيا

وطالب نادى عاطف رئيس المنظمة الجيش المصرى بمنع بناء سد النهضة الاثيوبى قبل بدء التخزين بالسد مما ينذر بكارثة على مصر والغاء تفاقية المبادىء الموقعة مع اثيوبيا لعدم التزام اثيوبيا بفترة التخزين بالسد واحتمالية اختصار اثيوبيا لفترة التخزين الى اقل من 7 سنوات

وجدير بالذكر ان تركيا المستثمر الأجنبي الأول في إثيوبيا حيث يبلغ حجم الاستثمارات التركية بإثيوبيا 3 مليارات دولار وتتركز في إثيوبيا نصف الاستثمارات التركية بالقارة السمراء مما ينذر باندلاع حرب عسكرية داخل اثيوبيا بين مصر وانقرة

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