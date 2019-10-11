مهرجان مالمو للسينما العربية يدعم أفلام المستقبل: سوق منتدي مالمو يعلن عن جوائز صندوق الدعم

MAFF Market Forum announces its Fund Winner

السويد – 8 أكتوبر 2019

كشف مهرجان مالمو عن المشروعات الفائزة بجوائز صندق دعم سوق منتدى مالمو، والتي يزيد مجموع قيمتها عن 110 ألف دولار، تتوزع بين خمسة فئات تنافس عليها 22 مشروعًا لأفلام عربية جديدة. وقد جائت جوائز صندوق الدعم كما يلي

أولًا: جوائز مشروعات الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير

جائزة فيلم سينترم خدمات مونتاج بقيمة 30 ألف كرون سويدي لمشروع “حبيب والحرامي” من السويد؛ المنتج العربي السويدي وإخراج: نورس صقر

جائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بقيمة 2000 دولار أمريكي لمشروع “القمع” من لبنان؛ المنتج العربي: عبدالرحمن لطفي، إخراج: مايك مالاجاليان

جائزة فيلم سكونه بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “سيرة شخصية” من السويد؛ المنتج العربي السويدي وإخراج: باسم نبهان

وتشكلت لجنة التحكيم من المبرمجة والباحثة والمنتجة الإماراتية بثينة كاظم، المخرج والمفوض السينمائي السويدي يوهان سيمونسون والمخرج المصري محمود كامل

ثانيًا: جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة التطوير

جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 75 ألف كرون سويدي لمشروع “البحث عن سعدة” من فلسطين، المنتج العربي: رشيد مشهراوي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: عرين عمري

وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري شريف البنداري، الناقد والباحث التونسي خميس خياطي، الموزعة والمحاضرة الألمانية إيريت نايدهارت

ثالثًا: جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة التطوير

جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 150 ألف كرون سويدي لمشروع “لكي يتنفس البحر” من الأردن؛ المنتج العربي: علاء الأسعد، المنتج السويدي: هيلين جرانكفيست، إخراج: زين دريعي

وتشكلت لجنة التحكيم من المدير العام لمختبر تورينو للأفلام مرسيدس فرنانديز، المنتج المصري جابي خوري، الناقدة والمحاضرة التونسية لمياء قيقة

رابعًا: جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج

جائزة تيم وان بروداكشنز، خدمات تصميم ومزج صوت ومونتاج بقيمة2000 دولار أمريكي لمشروع “كباتن الزعتري”؛ إنتاج: دينا إمام وآية دوارة، إخراج: علي العربي، إنتاج مشترك أردني مصري

جائزة إتحاد الفنانين العرب بقيمة 2000 دولار أمريكي لمشروع “المعلقات” من المغرب؛ إنتاج كريم أيتونة، إخراج: مريم عدو

جائزة إيماجيناريوم بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “جزائرهم”؛ إنتاج: ماري بالدوكي، إخراج: لينا سولم، إنتاج جزائري فرنسي مشترك

وتشكلت لجنة التحكيم من المنتجة المغربية أسماء جريمش، الأكاديمية التونسية إنصاف أوهيبة، الناقد العراقي زياد الخزاعي، ومسؤول برامج الأفلام الوثائقية راسموس ستين

خامسًا: جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج

جائزة ريد ستار بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك

جائزة تيم وان برودكشنز بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “من أجل القضية” من المغرب؛ إنتاج: حسن بنجلون ورشيدة السعدي، إخراج: حسن بنجلون

جائزة ذا سيل خدمات مونتاج بقيمة 10000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك

جائزة ذا سيل تصحيح ألوان بقيمة 10000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك

جائزة مهرجان الجونة بقيمة 5000 دولار أمريكي لمشروع “قبل ما ايفوت الفوت” من تونس؛ إنتاج: محمد علي بن حمراء، إخراج: مجدي لخضر

جائزة ليث برودكشن خدمات مزج صوت لمدة 15 يوم بقيمة 12000 دولار أمريكي لمشروع “قلتلك خلص” من لبنان؛ إنتاج: إيلي خليفة، نيكولا خباز، ومحمود قرق، إخراج: إيلي خليفة

جائزة ماد سولوشنز خدمات توزيع وتسويق بقيمة 20000 دولار أمريكي لمشروع “نساء الجناح ج” من المغرب؛ إنتاج: رشيدة السعدي، إخراج: محمد نظيف

وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري مجدي أحمد علي، الناقد المغربي الخليل الدمون، الناقد اللبناني نديم جرجورة، خبيرة في الترويج الفني والثقافي المصرية ميريام دغيدي