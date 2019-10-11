مهرجان مالمو للسينما العربية يدعم أفلام المستقبل: سوق منتدي مالمو يعلن عن جوائز صندوق الدعم

MAFF Market Forum announces its Fund Winner
السويد – 8 أكتوبر 2019
كشف مهرجان مالمو عن المشروعات الفائزة بجوائز صندق دعم سوق منتدى مالمو، والتي يزيد مجموع قيمتها عن 110 ألف دولار، تتوزع بين خمسة فئات تنافس عليها 22 مشروعًا لأفلام عربية جديدة. وقد جائت جوائز صندوق الدعم كما يلي
أولًا: جوائز مشروعات الأفلام القصيرة في مرحلة التطوير
جائزة فيلم سينترم خدمات مونتاج بقيمة 30 ألف كرون سويدي لمشروع “حبيب والحرامي” من السويد؛ المنتج العربي السويدي وإخراج: نورس صقر
جائزة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بقيمة 2000 دولار أمريكي لمشروع “القمع” من لبنان؛ المنتج العربي: عبدالرحمن لطفي، إخراج: مايك مالاجاليان
جائزة فيلم سكونه بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “سيرة شخصية” من السويد؛ المنتج العربي السويدي وإخراج: باسم نبهان
وتشكلت لجنة التحكيم من المبرمجة والباحثة والمنتجة الإماراتية بثينة كاظم، المخرج والمفوض السينمائي السويدي يوهان سيمونسون والمخرج المصري محمود كامل
ثانيًا: جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة التطوير
جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 75 ألف كرون سويدي لمشروع “البحث عن سعدة” من فلسطين، المنتج العربي: رشيد مشهراوي، المنتج السويدي: ليندا مطاوع، إخراج: عرين عمري
وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري شريف البنداري، الناقد والباحث التونسي خميس خياطي، الموزعة والمحاضرة الألمانية إيريت نايدهارت
ثالثًا: جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة التطوير
جائزة معهد الفيلم السويدي بقيمة 150 ألف كرون سويدي لمشروع “لكي يتنفس البحر” من الأردن؛ المنتج العربي: علاء الأسعد، المنتج السويدي: هيلين جرانكفيست، إخراج: زين دريعي
وتشكلت لجنة التحكيم من المدير العام لمختبر تورينو للأفلام مرسيدس فرنانديز، المنتج المصري جابي خوري، الناقدة والمحاضرة التونسية لمياء قيقة
رابعًا: جوائز الفيلم الوثائقي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج
جائزة تيم وان بروداكشنز، خدمات تصميم ومزج صوت ومونتاج بقيمة2000 دولار أمريكي لمشروع “كباتن الزعتري”؛ إنتاج: دينا إمام وآية دوارة، إخراج: علي العربي، إنتاج مشترك أردني مصري
جائزة إتحاد الفنانين العرب بقيمة 2000 دولار أمريكي لمشروع “المعلقات” من المغرب؛ إنتاج كريم أيتونة، إخراج: مريم عدو
جائزة إيماجيناريوم بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “جزائرهم”؛ إنتاج: ماري بالدوكي، إخراج: لينا سولم، إنتاج جزائري فرنسي مشترك
وتشكلت لجنة التحكيم من المنتجة المغربية أسماء جريمش، الأكاديمية التونسية إنصاف أوهيبة، الناقد العراقي زياد الخزاعي، ومسؤول برامج الأفلام الوثائقية راسموس ستين
خامسًا: جوائز الفيلم الروائي الطويل في مرحلة ما بعد الإنتاج
جائزة ريد ستار بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك
جائزة تيم وان برودكشنز بقيمة 3000 دولار أمريكي لمشروع “من أجل القضية” من المغرب؛ إنتاج: حسن بنجلون ورشيدة السعدي، إخراج: حسن بنجلون
جائزة ذا سيل خدمات مونتاج بقيمة 10000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك
جائزة ذا سيل تصحيح ألوان بقيمة 10000 دولار أمريكي لمشروع “ميكا”؛ إنتاج: لمياء الشرايبي، إخراج: إسماعيل فروخي، إنتاج مغربي فرنسي مشترك
جائزة مهرجان الجونة بقيمة 5000 دولار أمريكي لمشروع “قبل ما ايفوت الفوت” من تونس؛ إنتاج: محمد علي بن حمراء، إخراج: مجدي لخضر
جائزة ليث برودكشن خدمات مزج صوت لمدة 15 يوم بقيمة 12000 دولار أمريكي لمشروع “قلتلك خلص” من لبنان؛ إنتاج: إيلي خليفة، نيكولا خباز، ومحمود قرق، إخراج: إيلي خليفة
جائزة ماد سولوشنز خدمات توزيع وتسويق بقيمة 20000 دولار أمريكي لمشروع “نساء الجناح ج” من المغرب؛ إنتاج: رشيدة السعدي، إخراج: محمد نظيف
وتشكلت لجنة التحكيم من المخرج المصري مجدي أحمد علي، الناقد المغربي الخليل الدمون، الناقد اللبناني نديم جرجورة، خبيرة في الترويج الفني والثقافي المصرية ميريام دغيدي
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MAFF Market Forum announces its Fund Winners
Malmo – 8 October 2019
MAFF Market Forum, the industry arm of Malmo Arab Film Festival, announced today the winners of its fund, with a total awards sum of more than 110.000 USD, for which 22 Arab projects competed. The winners are as follow:
- Short films in development phase
- Film Centrum award with SEK 30,000 editing services to “HABIB & THE THIEF”, Arab Swedish producer and director: Naures Sager, country: Sweden.
- Luxor African Film Festival award with 2000 USD to “REPRESSION”, Arab producer: Abed Lotfi, director: Mike Malajalian, country: Lebanon.
- Film I Skane with SEK 30,000 to “A RESUME”, Arab Swedish producer and director: Bassem Nabhan, country: Sweden.
Jury: Butheina Kazim (Emirati programmer, researcher and producer), Johan Simonsson (Film commissioner at FilmCentrum Syd) and Mahmoud Kamel (Egyptian director).
- Feature Documentaries in development phase
- Swedish Film Institute award with SEK 75,000 to “LOOKING FOR SAADA”, Arab producer: Rashid Masharawi, Swedish producer: Linda Mutawi, director: Areen Omari, country: Palestine.
Jury: Sherif El Bendary (Egyptian director), Khemais Khayati (Tunisian critic) and Irit Neidhart (German distributor).
- Feature fiction films in development phase
- Swedish Film Institute award with SEK 150,000 to “THE SEA NEEDS TO HEAVE”, Arab producer: Alaa Alasad, Swedish producer: Helene Granqvist, director: Zain Duraie, country: Jordan.
Jury: Mercedes Fernandez (Managing director of Torino Film Lab), Gabriel Khoury (Egyptian producer) and Lamia Guiga (Tunisian critic and cinema professor).
- Feature documentaries in post-production phases:
- Team One Productions award with USD 2,000 Sound design, mixing and editing to “CAPTAINS OF ZA’ATARI”, producers: Dina Emam & Aya Dowara, director: Ali El-Arabi, country: Jordan, Egypt.
- The General Union of Arab Artists award with USD 2,000 to “SUSPENDED WIVES”, producer: Karim Aitouna, director: Mariam Addou, country: Morocco.
- Imaginarium award with USD 3,000 to “THEIR ALGERIA”, producer: Marie Balducchi, director: Lina Soualem, country: Algeria, France.
Jury: Asma Grimiche (Moroccan producer), Ziad Khuzai (Iraqi critic), Insaf Ouhiba (Tunisian researcher and cinema professor) and Rasmus Steen (Responsible for the Documentary Film programme of International Media Support).
- Feature fiction films in post-production phase:
- Red Star award with USD 3,000 to “MICA”, producer: Lamia Chraibi, director: Ismael Ferroukhi, country: Morocco, France.
- Team One Productions award with USD 3,000 to “FOR THE CAUSE”, producers: Hassan Benjelloun and Rachida Saadi, director: Hassan Benjelloun, country: Morocco.
- The Cell Post Production award with USD 10,000 Editing Service to “MICA”, producer: Lamia Chraibi, director: Ismael Ferroukhi, country: Morocco, France.
- The Cell Post Production award with USD 10,000 Color Grading to “MICA”, producer: Lamia Chraibi, director: Ismael Ferroukhi, country: Morocco, France.
- Elgouna Film Festival award with USD 5,000 to “BEFORE IT’S TOO LATE”, producer: Mohammed Ali ben Hamra, director: Majdi Lakhdar, country: Tunisia.
- Leyth Production award with USD 12,000 Sound mixing for 15 days to “STATE OF AGITATION”, producers: Elie Khalife, Nicolas Khabbaz, and Mahmoud Karak, director: Elie Khalife, country: Lebanon.
- MAD Solutions award with USD 20,000 Distribution and Marketing to “THE WOMEN IN BLOCK J”, producer: Rachida Saadi, director: Mohammed Nadif, country: Morocco.
Jury: Magdi Ahmed Ali (Egyptian filmmaker), Khalil Demmoun (Moroccan critic), Nadim Jarjoura (Lebanese critic) and Meriame Deghedi (Egyptian arts and culture marketing
professional).