ميثم الجبوري يكشف المجلس البلدي للعمارة بعدم صرف ميزانية المحافظة

نعيم الهاشمي الخفاجي

في جوار اجرته قناة العهد الفضائية مع النائب هيثم الجبوري كشف ان المجلس البلدي في محافظة ميسان يرفض صرف اموال الميزانية المخصصة لاهالي العمارة رغم مضي عشر اشهر ولم يبقى سوى شهرين من السنة، يفترض في اهالي العمارة القاء القبض على رئيس واعضاء المجلس البلدي ومعاقبتهم، عديمي ضمير وانسانية، قمة السقوط الاخلاقي عندما يقف مجلس بلدي لمحافظة فقيرة ومدمرة ومنكوبة مثل العمارة ضد صرف اموال مخصصة لتنفيذ مشاريع خدمية للمواطنيين، انا شخصيا عملت احصائية لميزانية واسط التي خصصت منذ عام ٢٠٠٤ لغاية سنة ٢٠١٠ وجدت اكثر من نصف الميزانيات السنوية لم تصرف وتعاد لبغداد ويقولون لهم تبقى بالمدور لحصة المحافظة وفي نهاية المطاف ذهبن في احداث عام ٢٠١٤، محافظة واسط خسرت لربما ٢ مليار دولار لم تصرفها المجالس البلدية خلال تلك الحقبة الزمنية، بل انا سألت عضو مجلس بلدي بوقتها عن سبب عدم صرف المبالغ واعادتها في نهاية كل عام لبغداد، قال لي عندما نريد ننفذ مشروع ننتظر موافقة وزير الزراعة يرفض التوقيع بحجج واهية، هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي وتحدث بكلام مؤلم قبل قليل لقناة العهد حول رفض عدد من المجالس البلدية المصادقة على ميزانيات محافظاتهم بسبب الخلاف على اعطاء المشاريع للمقاولين من اعضاء المجلس المتقاسمين للمشاريع.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.