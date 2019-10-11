نظام تشغيل جديد من “آبل” لحواسيبها

أعلنت “آبل” عن طرح Catalina، أحدث نسخة من أنظمة macOS المخصصة لتشغيل حواسبها الشخصية والمكتبية.

وجاءت النسخة التي حملت رمز macOS 10.15 بالعديد من التعديلات والميزات الجديدة لمستخدمي حواسب “آبل”، فأصبحت تلك الحواسب تدعم تطبيقات “آيباد”، واختفى في أنظمتها تطبيق iTunes ليستبدل بتطبيقات أخرى.

كما حصل نظام macOS الجديد على ميزة أمان جديدة تدعى ميزة “قفل التنشيط” أو Activation Lock، وميزة Gatekeeper لزيادة أمن التطبيقات.

وتوقفت “آبل” في هذ النسخة من النظام عن دعم تطبيقات 32 بت، إذ أصبح على المستخدم أن يتأكد من أنه يملك نسخة 64 بت من تطبيقاته التي يستعملها، أو لن تعمل تطبيقاته القديمة مع نظام التشغيل الجديد.

وستعمل نسخة macOS Catalina مع العديد من حواسب آبل والتي منها: حواسب MacBook Air 2012، أو أي إصدار أحدث، حواسب MacBook Pro التي أصدرت بدءا من عام 2012، وكذلك حواسب Mac Mini و iMac التي أطلقت بدءا من2012 وجميع نسخها الأحدث، نسخ حواسب Mac Pro 2013 والنسخ الأحدث من تلك الأجهزة، إضافة إلى جميع أنواع حواسب iMac Pro.

ولتحميل النسخة الجديدة من نظام التشغيل ينبغي على أصحاب الحواسب المذكورة الانتقال إلى قائمة Apple في حواسبهم، ومن ثم النقر على خيار System Preferences، وبعدها خيار Software Update.