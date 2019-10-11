نوبل الآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه

مُنحت جائزة نوبل للآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك لعام 2018، والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه للعام 2019.

وأعلن السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية في ستوكهولم، ماتس مالم، الخميس 10 أكتوبر، عن الفائزين بالجائزة لهذا العام والعام الماضي 2018، الذي شهد فضيحة تتعلق بالتحرش أدت إلى تنحي العديد من أعضاء لجنة الأكاديمية المانحة للجائزة، وبالتالي تأجل منح جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى 2019.