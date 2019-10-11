Posted on by

نوبل الآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه

نوبل الآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه

مُنحت جائزة نوبل للآداب لكل من الروائية البولندية أولغا توكاركوك لعام 2018، والمؤلف النمساوي بيتر هاندكه للعام 2019.

وأعلن السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية في ستوكهولم، ماتس مالم، الخميس 10 أكتوبر، عن الفائزين بالجائزة لهذا العام والعام الماضي 2018، الذي شهد فضيحة تتعلق بالتحرش أدت إلى تنحي العديد من أعضاء لجنة الأكاديمية المانحة للجائزة، وبالتالي تأجل منح جائزة نوبل للآداب لعام 2018 إلى 2019.

The Nobel Prize

@NobelPrize

BREAKING NEWS:
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.

عرض الصورة على تويتر
وتأتي اختيارات الأكاديمية السويدية بعد أيام من وعدها بالابتعاد عن ماضي “التوجه الذكوري” في منح جائزة نوبل للآداب، حيث فازت 14 امرأة فقط بالجائزة مقارنة بـ113 رجلا.
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close