هل فعلا اردوغان يريد التخلص من السورين،

طالعنا احد سفهاء الامة من فصيلة المستكتبين الذين يحللون بتحليلات ساذجة تتماشى مع مايفكر به سيده ولي الامر المطاع، لدينا الكثير من الكتاب والصحفين العرب وبالذات الخليجيين يدافعون عن ابقارهم الحلوبة كدفاع العبيد عن اسيادهم بزمن الجاهلية والتي استمر ايضا استرقاق البشر ذو البشرة السمراء لبداية النصف الثاني من القرن الماضي في زمن انظمة الاقطاع التي حطم قلاعهم بالعراق الزعيم الخالد عبدالكريم قاسم، بل ان شهدت في ام عيوني تحرر طفلين عبيد في نهاية سبعينيات القرن الماضي ولازالت ذاكرتي ماثلة كيف يتم معاملتهم بالجلد، اما بالمجتمعات القبلية بالجزيرة العربية لازالت العبودية موجودة ليومنا هذا، كتب احد عبيد السلطان مقال بائس يحمل العنوان التالي

إردوغان والتخلص من السوريين

الجمعة – 12 صفر 1441 هـ – 11 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [14927]

عبد …….

اعلاميّ ومثقّف سع…..، رئيس التحرير السابق لصحيفة “…….وقناة …

ههههههههههههه ان شر البلية مايضحك

اقول لهذا المستكتب لولا تورط دولكم بدعم الارهاب الوهابي وارسال المفخخين لذبح الشعب السوري على اسس دينية ومذهبية لما فكر اردوغان في

الغزو التركي لسوريا والعجيب ان الكثير اصدر بيانات التنديد من دول سفكت الدم السوري منها ابقار الخليج ومنها من الدول الكبرى، التي دعمت الارهابيين في سوريا،

ماحدث في سوريا صراع دولي تم به هزيمة مشاريع دول عظمى، الجانب الامريكي لم يخشر شيئا في سوريا لانه يعلم سوريا ضمن النفوذ الروسي، بل اتفق الروس والايرانيين والاتراك على تقسيم المكتسبات بينهم ودعم الدولة السورية بزعامة الاسد، ترمب سحب قواته من الحدود التركية وكتب تغريدة عن سبب عدم دعمه للاكراد حيث قال وهل الاكراد ساعدوننا في عملية انزال النورماندي،

عندما يغزو اردوغان شمال وشرق سوريا، فهو متفق مع اللاعبين الاساسيين وقد اعلن أنه يريد تصفية قوات حزب العمال من أكراد سوريا، وفي خطاب اردوغان بالبرلمان التركي قال نريد فرك جلودهم، اردوغان يريد توطين ثلاث مليون سوري لاجئ، في الشمال والشرق السوري موالون له يكون لهم ممثلين في الانتخابات السورية القادمة،

إردوغان أرسل جيشه لاحتلال منطقة واسعة، بعرض نحو خمسمائة كيلومتر وعمق ثلاثين كيلومتراً، ويعيد توطين ثلاث مليون سوري لاجئ إليها، ويقوم في استثمار حقول البترول والغاز السوري

اردوغان ليس جاهل وانما ذكي وظالم للشعوب المجاورة له وقد اعترف إردوغان بأنه ينوي استخدام السوريين العرب الذين يقوم بتوطينهم في شمال وشرق سوريا كحاجز بشري ضد المسلحين الأكراد وبذلك يغير التركيبة القومية بشمال سوريا.

اردوغان حلاب للدول العربية مثل سوريا والعراق، لم يتورط بمستنقع مثل توط ابقار الخليج في صراعات اليمن الداخلية والتي بددت ثرواتهم المالية، اردوغان سوف يحقق ارباح في عشرات مليارات الدولارات من شمال وشرق سوريا ولربما يمدد نفوذه ليشمل الموصل العراقية وهناك ناس يؤيدوه ويقبلون به كخليفة مطاع بل اليوم المتحدث في اسم حماس سامي ابو زهري قال تركيا تحبها قلوب العرب والمسلمين، الوهابية حطمت الشعب السوري واردوغان قطف ثمار الارهاب الوهابي لصالح الشعب التركي بكسب عشرات مليارات الدولارات.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.