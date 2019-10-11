وزارة الهجرة تعيد اكثر من 150 لاجئاً عراقياً من تركيا الى البلاد

كشفت مكتب وزارة الهجرة و المهجرين في تركيا عن إعادة 154 لاجئا عراقيا من تركيا الى ارض الوطن ضمن تنفيذ برنامج العودة الطوعية المجانية عبر منفذ ابراهيم الخليل في قضاء زاخو التابع الى محافظة دهوك.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الهجرة في الوزارة طالب اصغر دوسة أن “الوزارة أعادت اليوم وجبة جديدة من العراقيين المتواجدين في دول المهجر (تركيا) ضمن برنامجها العودة الطوعية المجانية”، مبينا ان “رحلة العودة لللاجئين العراقين كانت من محافظات (انقرة، سامسون، كوتاهيا، اسكي شهير، يوزكات وجروم) التركية.

وتابع دوسة ان “مكتب الوزارة في تركيا وبالتنسيق مع وزارة النقل مستمر بنقل العائدين من تركيا عن الطريق البري في باصات خصصتها الوزارة لنقلهم وايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية في البلاد.