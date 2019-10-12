أردوغان يبرر للعمليات العسكرية التركية داخل العراق وسوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم الجمعة ان بلاده لا تهدف من العملية العسكرية التي تقوم بها في كل من العراق وسوريا الاعتداء على هذين البلدين.

وقال اردوغان في كلمة له اليوم، ان “تركيا ليس لديها مطامع بدول الجوار، ولكن لدينا شرط واحد الا يستهدف احد امننا واستقرارنا”، مردفا بالقول انه “اذا كانت دولة من دول الجوار تتواجد على ارضها التنظيمات الارهابية وتهدد امننا واستقرننا عندها تركيا تتخذ اجراءات، والدول التي لا تسطيع فرض السيطرة على اراضيها يجب ان تتقبل تدخل دول الجوار للقضاء على تلك التنظيمات”.

واضاف “ليس لدينا هدف في الاعتداء على الدول مثل العراق وسوريا بل هدفنا القضاء على التنظيمات الارهابية التي تتواجد داخل حدودهما”.

وتابع أردوغان انه “لن نوقف أبدا تلك الخطوة التي اتخذناها ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية السورية”، مشيرا الى انه “نتلقى تهديدات من كل حدب وصوب تقول أوقفوا هذا التقدم”.