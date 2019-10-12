أصغر ممثل عربي سعودي يلعب دور البطولة في أول إنتاج عالمي للمملكة



عبد الله علي بطل فيلم “ولد ملكاً” ضيفاً على الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019

الشارقة, 12 أكتوبر 2019

يستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، في حفل افتتاح دورته السابعة مساء اليوم الأحد، الممثل الشاب “عبد الله علي”، بطل فيلم “ولد ملكا”، أول عمل سينمائي عالمي يتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله – عندما تم إرساله وهو في الرابعة عشرة من عمره في مهمة دبلوماسية إلى انكلترا في العام 1919.

وسيتحدث عبدالله علي في كلمة له خلال افتتاح المهرجان بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، عن تجربته السينمائية في فيلم يهدف إلى تعريف الأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل، وتأثيره في تاريخ السعودية والعالم العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن.

“ولد ملكاً”، الذي تم تصويره جزئياً في المملكة العربية السعودية. عرض للمرّة الأولى في دولة الإمارات الشهر الماضي، وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، استغرق إنجازه عامين ونصف تحت إدارة المنتج الإسباني “آندريس غوميز” الحاصل على جائزة الأوسكار في العام 1994.

وتم تصوير الفيلم الذي ضم 180 شخصاً، 50% منهم سعوديون، بين الرياض ولندن، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف الكاتب السعودي بدر السماري، بالتعاون مع ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي قامت بدور الأميرة ماري، و”إد سكرين” الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبد العزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 شاباً سعودياً في الفيلم.

وتصدرت السعودية، بعد فرنسا، قائمة الدول المشاركة في المهرجان الذي يقدم ضمن فعالياته المستمرة حتى 18 أكتوبر الجاري، 132 فيلماً من 39 دولة، منها 12 فيلماً تعرض للمرة الأولى عالمياً، و75 تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و7 في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويعد المهرجان الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، الحدث الفريد من نوعه في المنطقة الذي يحرص على تعزيز ذائقة الأجيال الجديدة في الفن السابع، حيث يستعرض خلال فعالياته مجموعة من الأفلام العالمية ذات المحتوى الهادف والجديد للأطفال والشباب، كما يسعى المهرجان إلى الهام المواهب الشابة لتطوير مهاراتها في صناعة الأفلام من خلال التعلم من المخرجين المبدعين والملهمين الذين يستضيفهم.