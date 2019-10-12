أمطار رعدية على بعض مناطق البلاد غدا السبت

تشير الخرائط الجوية الصادرة مساء الجمعة، إلى احتمالية هطول زخات من الامطار الرعدية في بعض مناطق البلاد يوم غد السبت.

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطية، في حسابه على الـ” فيسبوك”، اليوم، (11 تشرين الأول 2019)، ان هناك “فرصا لهطول زخات من الامطار الرعدية يوم (السبت) في بعض مناطق الانبار وجنوب نينوى وديالى وصلاح الدين، وربما تشمل امطار خفيفة رعدية بعض مناطق العاصمة بغداد وكربلاء وبابل” .

وأضاف ان “تقلبات الرياح السطحية تستمر خلال الايام المقبلة، وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية في كافة المدن”.

وتابع عطية، ان “معدلات الرطوبة ترتفع في مدينة البصرة وباقي مدن الجنوب على فترات، مع اجواء حارة نسبيا خلال فترات الظهيرة”.

وأشار المتنبئ الجوي، إلى “استمرار حالات عدم الاستقرار خلال الايام المقبلة، وظهور تكونات من السحب الركامية في اغلب المدن”.

وختم بالقول انه “لا تغيير كبير بدرجات الحرارة، وهناك انخفاض طفيف يبدأ يوم الاحد والايام اللاحقة”.