” الإصلاح ” في عدد جديد

عرعرة – من شاكر فريد حسن

صدر، هذا الأسبوع، العدد الجديد من مجلة ” الإصلاح ” الثقافية الشهرية، التي تصدر بانتظام عن دار ” الأماني ” في عرعرة بالمثلث الشمالي، وهو العدد السابع من المجلد الثامن عشر، تشرين اول 2019.

جاء العدد في 50 صفحة من الحجم الكبير، وزينت صفحة الغلاف الداخلي لوحة الفنان سعيد سرحان من قرية المغار في الجليل، وهو زاخر بالمواد والكتابات الادبية الثقافية النقدية، والنصوص الإبداعية.

في كلمة العدد ” العروة الوثقى ” يتحدث رئيس التحرير الأستاذ مفيد صيداوي عن رحيل ثلاثة غادروا الحياة أخيرًا وهم : البروفيسور ساسون سوميخ، الذي بقيت بغداد في روحه وكتاباته ومخيلته، والكاتب والناشط الثقافي وعضو مجلس عرعرة سابقًا وصديق المجلة المربي فؤاد كبها، والبروفيسور قيس فرو، أحد الاكاديميين العرب الذي يشار لهم ولأبحاثهم بالبنان.

وشارك في الكتابة بالعدد كل من : الأديب الناقد شاكر فريد حسن بمقال عن الكاتب والباحث والمثقف العبري من أصل عراقي المرحوم البروفيسور ساسون سوميخ، و أ. د حسيب شحادة عن كتاب نهال عبد الرحيم أبو عقل ” عرعرة جذور واغصان “، والأستاذ حسني بيادسة في ” وللقمامة وطريقة التعامل معها أيضا ثقافة خاصة بها “، والأديب الناقد الفلسطيني الراحل صبحي شحروري في شهادة عن الوضع الثقافي في فلسطين، وسلمان النقرش حول الدولة المدنية دولة المواطنة، وسمير الامير عن الحداثة الزائفة والشيخ حسونة، ود. داود يحزقيل في ” فروق بين التوراة والقرآن “، والشيخ غسان الحاج يحيى حول كتاب ” الطيبة تاريخ وتراث “، للأستاذ د. محمد صادق جبارة، فيما يقدم الكاتب سهيل ابراهيم عيساوي قراءة في قصة ” دجاجة دندن ” للأديب مصطفى عبد الفتاح، والأستاذ سعود خليفة في حكم وأقوال مأثورة، ود. حاتم عيد خوري في حلقة أخرى من ” هناك في جورة الذهب “، والمحامي جواد بولس فيكتب ” حين وقف مرسيل ومحمود على مسرح جرش “، ود. منير توما حول بساطة المعاني في مجموعة ” وتر يغرد في شجن ” لحنا سمور، وعمر سعدي في ” ذاكرة الوطن ” عن المجاهد احمد فارس الحاج ابو داوود محاميد، والصحفي محمود خبزنا محاميد في رحلة عبادة وترفيه في مدينة القدس وحديث عن عبد القادر الحسيني وكامل العريقات يقودون المعارك، ود. يوسف بشارة في رسالة الطيرة الثقافية، والشاعر حسين مهنا عن كتاب العمود.

وفي العدد قصيدة للشاعرة نادرة شحادة من كفر ياسيف بعنوان ” على ضفاف الرحيل “، وقصيدة ثانية للشاعرة منى حجلة تحت العنوان ” بي شيء من الكره “، وقصة ” مدفع من تراب ” للقاص يوسف الجمّال. هذا بالإضافة إلى الزوايا الثابتة ” نافذة على الادب العالمي، ونافذة على الشعر العبري الحديث، وأريج الكتب، وأنت والإصلاح “.

أما ضيف العدد فهو المناضل العريق المربي نمر شفيق ” أبو شفيق “، مؤسس مكتبة ” أجيال ” في كفر ياسيف.