الاعلان عن جدول جديد لتوزيع الرواتب لمنتسبي وزارتين في اقليم كوردستان

من المقرر ان تبدأ وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان اعتبارا من يوم الاحد بتوزيع الرواتب لموظفي مختلف الوزارات عبر جدول جديد اعلنت عنه اليوم الجمعة.

و وفقا للجدول الجديد الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم اليوم الجمعة، فان توزيع الرواتب سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد ويشمل منتسبي الوزارة نفسها لليوم نفسه.

فيما سيتم توزيع رواتب منتسبي وزارة الصحة في حكومة الاقليم يوم الاثنين وفقا للجدول ذاته.

وكانت وزارة المالية في حكومة الاقليم قد قامت ايام الاثنين والثلاثاء الماضيين بتوزيع الرواتب على منتسبي وزارة البيشمركة والوتها والقوتين 70 و80 ووزارة التربية فقط.