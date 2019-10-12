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الخزعلي يحذر من تهديد الأمن القومي العراقي ويوجه رسالة “عاجلة”

حذر زعيم عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم السبت، من تهديد الأمن القومي العراقي، جراء العمليات العسكرية التركية.

وقال الخزعلي في تغريدة له بموقع تويتر ان “ما يحدث على الحدود العراقية مع سوريا نتيجة عمليات الجيش التركي الذي تشارك فيها رسميا (المجاميع المسلحة) هو تهديد كبير ومباشر للأمن القومي العراقي”.

واضاف ان “على الدولة والأجهزة المعنية متابعة ما يجري والقيام بالخطوات المطلوبة بأسرع وقت”.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الاربعاء، إطلاق جيش بلاده عملية “نبع السلام” في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، فيما لاقت العملية ردود افعال قوية وطالبت اردوغان بالتراجع عن العملية.

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