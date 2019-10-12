العراق يحيل تسعة مسؤولين كبار إلى القضاء بتهم فساد

أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان المجلس احال الملفات بتوجيه من رئيس الحكومة، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن.

‎وتتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين).

‎وستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.