الكشف عن سبب تأجيل التصويت على التعديل الوزاري لما بعد زيارة الأربعين

كشف تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم السبت، سبب تأجيل تصويت مجلس النواب العراقي على التعديل الوزاري الى ما بعد زيارة الأربعين.

وقال النائب عن التحالف بدر الزيادي، انه “تم تأجيل التصويت على التعديل الوزاري الى ما بعد زيارة الأربعين، لتدقيق معلومات المرشحين اكثر، وكذلك حتى يكون هناك توافق بين الكتل البرلمانية على هذا التعديل”.

وأكد الزيادي “لا نريد خلافات واختلافات بين هذه الكتل البرلمانية على التعديل الوزاري، خصوصاً وان مجلس النواب العراقي هو مصر على دعم الاصلاحات والتعديل الوزاري ودعم حكومة عادل عبدالمهدي”.

رفع البرلمان العراقي جلسته يوم الخميس الى ما بعد الزيارة الاربعينية 20 تشرين الاول الجاري بعد التصويت على وزيرين وقبول استقالة وزير الصحة.

وابلغ مصدر نيابي ان خلافاً داخل الكتل النيابية تسبب باخفاق البرلمان التصويت على وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات.

واضاف ان البرلمان قرر رفع جلسته الى ما بعد الزيارة الاربعينية، لحسم الخلاف بشأن الاسماء المقدمة من قبل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

وصوت البرلمان العراقي على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة بعد استقالة علاء علوان في وقت سابق، وتسمية سها خليل حسين بك وزيرة للتربية.

وقدم عبدالمهدي الى البرلمان العراقي كل من جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل للتربية وامير البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل للهجرة وقحطان الجبوري للصناعة.