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ايها السفلة اطلقوا سراح القائد أبي ذر فهد التميمي

الى العصابة القذرة التي اعتقلت أمين سر شورى التيار البدري الوطني القائد المحامي فهد ابو ذر التميمي لانه شارك في قيادة تظاهرة الجماهير السلمية في بغداد مطالباً بحقوق العراقيين وبما يكفله الدستور العراقي:

نحملكم ونحمل استخبارات الحشد المسؤولية كاملة وعليكم المبادرة العاجلة الى اطلاق سراح القائد فهد وشيخ عشيرة بني تميم (الحاج ابو عزام ونجله) والمجموعة التي كانت برفقتهم.

خمسة ايام غيبتموهم وقد اتتكم النذر اذ لن تستر هذه الجريمة، وكان الاولى ان توجه بنادقكم وعنترياتكم واعتقالاتكم ضد اسرائيل اللقيطة التي قصفتكم قبل ايام من التظاهرة ولم نسمع منكم اطلاق كلمة او صدى.

ايها الرعاديد امام العدى، القساة على ابناء الشعب المنكوب، تعسا لكم اذ تفرطون بالقادة الميدانيين كأبي ذر الذي شهدت له سوح الجهاد والوغى منذ مطلع الثمانينات والى يوم الاعتقال ولولاه ولولا الابطال من امثاله من الذين لبوا نداء المرجعية في الدفاع عن العراق مع الذين تقدموا لردع داعش رغم كبر سنه لكنتم فرائس سهلة لداعش وغيرها.

لن نسكت عن هذه الجريمة ونطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا.

التيار البدري الوطني

10-10-2019

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