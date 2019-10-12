برلماني لثلاث دورات متتالية: الفساد في حكومة عبد المهدي هو الاكبر بين سابقاتها

وصف النائب احمد الجبوري يوم الجمعة الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة عادل عبد المهدي بأنها الاكثر “فسادا وفشلا” من بين سابقاتها.

وقال الجبوري اليوم انه “باعتباري نائب عن الشعب العراقي لثلاث دورات متتالية وراقبت الحكومات منذ عام ٢٠١٠ ولحد الان اُجزم بان الفساد، والفشل، والمحاصصة، وخرق الدستور في هذه الحكومة هو الاكبر بين الحكومات”.

واضاف ان “معظم الكتل البرلمانية تتحمل ذلك، ولاسيما رئاسة البرلمان التي ساهمت في تكريس المحاصصة وانتهاك الدستور”.

واحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عدداً من قضايا الفساد إلى القضاء، تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، ان المجلس احال الملفات بتوجيه من رئيس الحكومة، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن.

‎وتتعلق القضايا المحالة بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير واربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين).

‎وستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولياً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.