تساؤل من عراقي يعيش على هذا الكوكب التعيس

هل هبت المرجعيه فعلا لنصره العراق ام لنصره المذهب وائئمه النجف ؟

قد يعتقد القارئ او يتسائل ما هذا السؤال السخيف او الساذج وما فرق جزءه الاول عن الثاني ؟

سيدي وعزيزي واخي القاري, الفارق شاسع جدا ولا يجهله الا مدلس او احمق او غافل …فالعراق وشيعته تحديدا يأنون تحديدأ ومنذ 2003 تحت وطأ سيوف وخناجر وكواتم جند الخلافه ( داعش, القاعده, انصار السنه, الجيش الاسلامي ) وغيرها مما ضاع من ذاكرتي المهترئه بسبب كثره هذه التنطيمات وتشعبها …اقول لماذا تحركت اصوات المرجعيه التي لم تكن الا كمداهن للسلطه او منتقد على خجل لكل عفن وفشل وسفاله وانحطاط حكومات ما بعد 2003 ؟ لماذا تغيرت نبرتها وهي نفسها رمت مقدما وكقربان نصف شيعه العراق ( كأنهم خراف لا قيمه لهم يضحون بهم دون ذره حياء او خجل ) فداء الاقدام الدواعش ( لو قتل نصف الشيعه لن نفتي بحمل السلاح ) …فلماذا تغيرت النبره ونكث السيستاني التراب عن عبائته وخرج من كهفه بعد ان هدد زعيم الدواعش بهدم النجف وكربلاء وسحل كل المراجع هناك حين قال ( نلتقي في النجف وكربلاء ) !!! اليس هذا دليلا علر ان القبور ( مهما علا شأن صاحبها ) والمراجع وسلامتهم اهم من البشر وما شيعه العراق الا مطايا لرغبات واماني المراجع وسور لحمايتهم ؟

اين كانت المراجع من المذابح التي لا تعد بعد 2003 ؟ اين هم اليوم من مظاهرات سلميه لشباب ضرب الجوع والفقر فيهم مضربه ؟ لماذا لا يثورون على القتله وهم يرون اغلب المنتفضين من ( شيعتهم ) يغرقون شوارع بغداد والمحافظات بدمائهم ؟ اين هم من تهديد مليشيات الحشد ( التي شكلت واستمرت ونمت وتضخمت بل واصبحت كالعفريت تحت اعينهم ) بوأد اي انتفاضه ضد السلطه ؟ لماذا لم يأمرا بأنتخابات مبكره كما فرضوها على المحتل الامريكي كما يزعمون؟ هل الحكومه العراقيه اقوى من الاميركان الذين خضعوا لطلب المرجعيه الدينيه ؟

عزيزي القارئ هل ما زلت تتساؤل عن فؤق الجزء الاول من القاني في سؤالي ؟

علي الشريفي