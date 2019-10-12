“حزب الله” في العراق يعلق على اقتحام مبنى الحكومة المحلية ببغداد لإرجاع رئيسها

نفت كتائب “حزب الله” في العراق يوم الجمعة ضلوعها في اقتحام مبنى الحكومة المحلية في العاصمة بغداد بهدف ارجاع رئيسها المقال فلاح الجزائري، داعية رئيس الحكومة الاتحادية عادل عبد المهدي الى فتح تحقيق بالحادث للكشف عن الجهات التي تقف خلفه.

وقالت الكتائب في بيان اليوم انها “قد أوضحت موقفَها الواضح والصريح ألّا وجود لمن ينتمي إليها أو يمثلها في أي منصب رسميٍّ، وأكدت الكتائب في بيان لها بتأريخ 21 أيلول 2019 والمنشور في موقعها الرسمي، ألّا ارتباط لمحافظ بغداد فلاح الجزائري بالكتائب، ولا يمثّلها؛ سواء في علاقاته ونشاطاته أم في مواقفه السياسية وتحالفاته”.

واشار البيان الى انه “سعى بعض الأشخاص بمعية محافظ بغداد فلاح الجزائري المقال وبتصرف غير قانوني لاقتحام مبنى المحافظة؛ لغرض إرجاعه بالقوة بوصفه محافظاً بعد إقالته من الجهات ذات العلاقة”.

وطالب البيان رئيس مجلس الوزراء “بضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات المناسبة؛ لمحاسبة من يتخذ اسم الكتائب غطاءً لتحركاته وتصرفاته المخالفة للقانون وإنزال أقسى العقوبات بحقه”.

وكان مجلس محافظة بغداد قد صوت في جلسة عقدها يوم الاحد على الاستقالة التي قدمها المحافظ فلاح الجزائري من منصبه غير ان مصادر مطلعة ذكرت ان الاخير كان مجبر على تقديم الاستقالة، وقد صدر قرار من القضاء بإعادته مرة اخرى لمنصبه.