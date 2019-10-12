سانا: منظمات غير شرعية ترحل عامليها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى العراق

ذكرت وكالة “سانا” السورية أن هناك منظمات غير شرعية ترحل العاملين فيها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى العراق.
وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش إلى شمال العراق.
ذكرت وكالة “سانا” السورية أن هناك منظمات غير شرعية ترحل العاملين فيها من جنسيات فرنسية وبريطانية وسويسرية إلى العراق.
وسبق أن نشرت الوكالة نبأ قيام القوات الأمريكية بنقل عشرات الجنود الأمريكيين وعتاد حربي وعدد من معتقلي داعش إلى شمال العراق.
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