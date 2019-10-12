طقوس الحداد00ويبكي الحسين ع(1)

في سلسلة(2):قصائد من تحت الوسادة،سلسلة جداريات شعرية، سلسلة قصائد لكنها مقالات مفكرة00

بقلم- رحيم الشاهر- عضو اتحاد ادباء ادباء(3) العراق

انا اكتب، إذن انا كلكامش( مقولة الشاهر) (4)

من فضل ربي مااقولُ واكتبُ** وبفضل ربي للعجائبِ أُندَبُ( بيت الشاهر)

قصيدتي حمالة الشعر القديم، ورافعة الشعر الجديد( مقولة الشاهر)

انا من غنيس، بيد أنهم لايفقهون( مقولة الشاهر)

حدادٌ عليكمْ ، وأيّ حدادْ حدادٌ يشيبُ شغافَ الفؤادْ!

حدادُ القوافي، حدادُ القلوب

حدادُ الشموسِ ، بغيمِ السوادْ!

صرختمْ فكانت عيونُ الطفوف

تجودُ صهيلاً ، بيومِ التنادْ!

صرختمْ لأجلْ حياةِ الكرام

صرختمْ لتهوي عروشُ الفسادْ!

يموتٌ العراقُ ، وتحيا اللصوص

سلامٌ على مخزياتِ البلادْ!

بركبِ العراق ، يموتُ الشباب

جراحهمُ سارياتُ المعادْ

سألتُ الدموعَ بجرحِ العراق

إلامَ يظلُّ سوادُ الحدادْ؟

إلامَ تظلُّ الأراملُ تبكي؟

وتبكي الثكالى بغيرِ هوادْ؟

ويبكي الحسينُ ع دما من دموع ؟

حدادا على شارباتِ الحدادْ؟!

10/10/ 2019

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(1) كتبت بمناسبة اعلان الحداد على ارواح شهداء المظاهرات، تغمدهم الله تعالى برحمته الواسعة (2) السلسلة منهجيتي للوصول الى الكتابة الذهبية (3) تكرار لفظة الادباء، معيار يبحث عن العقلاء (4) للشاهر لائحة اقوال، وآراء ،وحكم، ومصطلحات ، وعناوين ، ومقالات، ونبوءات، وقصص قصيرة ، ومنشورات مدوية ، ينفرد بها عن غيره