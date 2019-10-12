كوردستان تبدي استعدادها لتقديم تسهيلات استثمارية للأردن

اكد نائب رئيس برلمان كوردستان هيمن هورامي وقنصل المملكة الأردنية الهاشمية في إقليم كوردستان تطوير العلاقات الثنائية بين الإقليم والمملكة على كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس البرلمان قنصل الاردن هيثم ابو الفلول في أربيل، وفي اللقاء تحدث هورامي عن العلاقات التاريخية بين الجانبين واهمية تطويرها الى ماهو افضل، وتحدث أيضا عن الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة والمشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وان برلمان كوردستان يدعم سياسة حكومة الإقليم لاجراء المفاوضات مع الجانب العراقي لحل كافة المشاكل التي تشمل عدداً من الملفات والقضايا منها ملف حصة الإقليم من الميزانية العامة العراقية وقانون انتخابات مجالس المحافظات والقوانين المتعلقة بإقليم كوردستان.

وحول الأوضاع في إقليم كوردستان قال هورامي ان جميع الأطراف السياسية في الإقليم متفقة حول مسألة حل المشاكل العالقة مع بغداد ومتفقون أيضا حول المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بقائمة موحدة.

وعن المشروع الإصلاحي للحكومة في الإقليم قال نائب رئيس برلمان كوردستان ان جميع الأطراف الكوردستانية لها رأي واحد بخصوص تنفيذ هذا المشروع الذي تعمل الحكومة على تنفيذه في جميع المرافق الحيوية.

وفي جانب اخر من اللقاء دعا هورامي القنصل الأردني في الإقليم لتشجيع شركات بلاده الاستثمارية لدخول كوردستان بهدف الاستثمار في المجالات التي تفيد الإقليم ومواطنيه، مضيفا ان البرلمان مستعد لتقديم كل أنواع المساعدة لتحقيق ذلك سواء من خلال إقرار قوانين جديدة بهذا الخصوص او تعديل القوانين المعمول بها.