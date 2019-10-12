مركز متخصص يحذر العراقيين من استخدام تطبيقات الـVPN

حذر مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، المستخدمين العراقيين من عيوب خطيرة في بعض تطبيقات الـVPN، بما فيها مشاركة بيانات المستخدمين مع اطراف ثالثة قد تكون حكومات او شركات، واستخدامها في انشطة واعمال اجرامية.

وبين المركز في بيان اليوم، (11 تشرين الأول 2019)، ان “العديد من المستخدمين في العراق يقومون بتحميل اي تطبيق للشبكات الافتراضية الـVPN من دون التأكد من سياسة الخصوصية الخاصة بالتطبيق وسمعته على الانترنت، خاصة ان بعض من هذه التطبيقات تطلب صلاحيات وصول واسعة اثناء تركيبها في جهاز المستخدم”.

ولفت المركز، الى ان “الكثير من مزودي خدمات الشبكات الافتراضية الـVPN المجانية او التي تستقطع مبالغ قليلة، يعمدون الى استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين، او متابعة انشطته عبر الانترنت وبالتالي يتم بيعها الى طرف ثالث لاستغلالها في الاعلانات او اعادة توجيه البيانات لاغراض اخرى، او ان البعض الاخر يلجأ الى سرقة هوية المستخدم واستخدامها في انشطة واعمال اجرامية”.

وأوضح فريق المركز: “وفقا لتقارير امنية، فان النسبة الاكبر من شبكات الـVPN المجانية كان مصدرها هو الصين، والتي يمكن ان تقدم المعلومات التي يتم جمعها من المستخدم لاطراف حكومية او شركات خاصة، في حين ان نسبة اخرى من شبكات الـVPN الاكثر شهرة في العالم، تحتوي عيوب خطيرة في الخصوصية بما فيها مشاركة البيانات مع اطراف ثالثة”.

ويرى فريق التحليل والرصد في مركز الاعلام الرقمي، انه “ليس هناك قواعد ثابتة لتحديد شبكات الـVPN الأكثر صلاحية للاستخدام او الاقل ضررا، ولكن الامر مرتبط ببحث المستخدم عن طبيعة الشركة المجهزة للخدمة ومدى موثوقيتها عالميا، فضلا عن تحديد نوع الصلاحيات التي تطلبها الشركة المجهزة للخدمة”.