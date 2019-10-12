مسؤول أمريكي: لم يقتل أحد من جنودنا في كوباني

أفادت مصادر في كوردستان سوريا، اليوم الجمعة، 11 تشرين الأول، 2019، بأن القصف التركي أسفر عن فقدان جندي أمريكي حياته وإصابة جنديين فرنسيين.

ووفقاً لمصادر محلية فإنه في الساعة الثامنة من مساء اليوم وإثر قصف مدفعي تركي على تل مشته نور في كوباني ومحيطها، لقي جندي أمريكي مصرعه وأصيب جنديان فرنسيان بجروح، دون أن يؤكد أي مصدر رسمي علناً حتى الآن صحة هذه الأنباء.

وفي السياق، كشف مصدر أمريكي مسؤول، في تصريحات لـCNN، أن قذائف مدفعية تركية سقطت بالقرب من موقع قوات أمريكية خاصة، اليوم الجمعة، في منطقة قريبة من مدينة كوباني شمال سوريا.

وقال المصدر، الذي اطلع على التقييم الأولي للحادث، إن قذائف المدفعية سقطت على بعد عدة مئات من الأمتار من مكان وجود قوات العمليات الخاصة الأمريكية.

وأضاف أنه لا توجد إصابات أمريكية في التقارير الأولية، ولا توجد إشارة حالياً على أن ذلك كان متعمداً.

ووقع الحادث بعد ساعات قليلة من تصريح وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بأن الولايات المتحدة ستظل تركز على سلامة رجالها ونسائها بالزي العسكري. كما حذرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تركيا من أن التحركات التركية في شمال سوريا قد تضر بالقوات الأمريكية.

ويقدر عدد الجنود الأمريكيين في كوردستان سوريا حالياً بـ1000 جندي، فيما يبلغ عدد جنود فرنسا وبريطانيا نحو 200 عسكري.

وبدأت العملية العسكرية التركية المدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة، يوم الأربعاء 9/10/2019 باستهداف مناطق متفرقة من كوردستان سوريا، خصوصاً مدينتي “سري كانييه” و”كري سبي”، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدن ومناطق أخرى في كوردستان سوريا، وأثار الهجوم التركي استياءً واستنكاراً دولياً في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم داعش، وحدوث أزمة إنسانية جديدة.