ملاحظات على طلب رئيس الوزراء اجراء تعديل وزاري وما خلفها من اسرار ..!

🔘محمد البصري

يبدو ان سياسية التسويف وعدم المساس بمصالح الاحزاب التي جاءت برئيس الوزراء ما تزال هي السمة الأبرز في اداء عادل عبد المهدي رغم التظاهرات التي اجتاحت محافظات الوسط والجنوب وخلفت الالاف الضحايا بين شهيد وجريح .

ويمكن ان نضع عدة ملاحظات واستنتاجات على التعديل الوزاري الذي يريده عبد المهدي ، من خلال معرفتنا بالوسط السياسي وكواليس ادارة الدولة في هذه المرحلة ..

ابرز ملاحظاتنا هي :-

١- استثنى رئيس الوزراء اجراء تغيير في وزارات سائرون ماعدا الصحة حيث ان وزيرها قدم استقالته في حين ان المتظاهرين شكو من نقص الخدمات والكهرباء وبالتالي الاولى اجراء تغييرات بالوزارات الخدمية كافية ان كان جادا في تحقيق مطالب المتظاهرين

٢- استبعد الوزارات التابعة للفصائل المسلحة من التغيير مع العلم ان هناك مؤشرات على سوء ادارة وفساد وزراءها كالزراعة والعمل وغيرها

٣- لم يجرؤ على تغيير وزير الموارد لانه تابع للمجلس الاعلى حزبه السابق والذي اعلن بان عبد المهدي مايزال قياديا فيه

٤- حافظ عبد المهدي على ابقاء وزارة الصناعة في عهدة ابو مازن الجبوري ورشح قحطان الجبوري لها بالآتفاق معه كي لا يخسر حلفائه

٥- تجنب عبد المهدي اجراء تغييرات في الوزارات التابعة لحزب مسعود برزاني مع العلم ان اعضاء مجلس النواب يريدون استجواب وزير المالية فؤاد حسين والإطاحة به بسبب موقفه واتهامه بتزوير موازنة عام ٢٠١٩ ودفع مستحقات الاقليم دون تسلم ايرادات بيع النفط

٤- جميع الاسماء التي رشحها هي ليست تكنوقراط وانما تابعين لجهات حزبية

خلاصة للتغيير الوزاري فانه يصب في صالح بعض الجهات السياسية ولايهدف الى تطوير الاداء الحكومي او تحقيق مطالب المتظاهرين

في الاثنين، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ ١٢:٣٧ جاسم محمد 123 كتب:

السهيل يُذكرني بمواقف لرئيس الوزراء..!

#محمد البصري

كم تفاجئت وانا اتابع حديث النائب هشام السهيل في قناة الشرقية عن حكاية تقديم وزير الصحة علاء العلوان لاستقالته ودور رئيس الوزراء المتفرج ازاء ذلك وتفضيله اللوذ بالصمت ..!!

تفاجئت لاني كنت صديقا للدكتور عادل عبد المهدي خلال تواجده في فرنسا ونظمت معه الكثير من الفعاليات الثقافية والسياسية ، فالرجل كان منظرا راقيا ولكنه للاسف يبدو انه ضعفي جدا ومحب للسلطة وانقلب على واقعه بكل معنى الكلمة ..!!

اذكر ذات مساء انني كنت اسير معه عام ١٩٩٩ وتحدث عن صدام الذي كان يتخبط بمواقفه وقال لي عبد المهدي ما نصه ( ان حب السلطة يجعله ليس فقط مهووس بها وانما مستعد لفعل اي شيء وتقديم اي تنازل حتى يبقى رئيس للعراق ) ..!!

هذا الحديث ظهر امامي واستنكرته وانا استمع لهشام السهيل وهو يؤكد بان علاء العلوان وزير الصحة استنجد بعادل عبد المهدي وطلب منه الحمايه من سطوة الفاسدين لكنه لم يفعل ذلك ولم يتحرك خوفا من سطوة سائرون ورهبتها ..!!

للاسف يا ابا هاشم كنت أتوسم فيك الخير بالفترة الماضية .. وكنت لا اصدق الحكايات عن تمسكك بمحمد عبد الهادي الحكيم ومنحه الصلاحيات وكانه عدي صدام والتمست لك العذر وقلت ربما مبالغين في ذلك، كما التمست لك العذر وقلت انه جاء بعبد الكريم كمدير لمكتبه بداية لانه نسيب او قريب عليه ..

كل ذلك لا قيمة له ازاء ضعفك وموافقتك على ان تكون دمية بيد الصدر او العامري ..!!

تذكر ما كنت تقوله بالضبط وليت الزمان يعود يوما