نريد من الحكومة إصلاح فقط ..

1-عائلة تستلم عشرة رواتب تقاعدية .وعائلة تستلم اقل من الراتب اي ( ٤٠٠) الف دينار نريد العدالة فقط من الحكومة والخيرين من الاحزاب .

2- ازقة المناطق غير مبلطة واحدة منهن منطقة ( الشعلة ) منطقة شعبيه أهلها فقراء .اسسها ابو الفقراء رحمه الله عبد الكريم قاسم محلة ( 460 ) ولاتزال حفر ومطبات وقاذورات ارحمونا ياحكومة البلدية عندنا بالشعلة وامانة بغداد ( علوش ) متقاعسون عن العمل ولم يقدمون خدمات والحساب ما في حساب .

3- نريد مدارس جديدة بدل الكرفانات ونريد زيادة المعلمين والمدرسين من الذكور والإناث .مطلب مهم التعليم هو أساس تطور العراق .

4-نريد ردم شطيط القذر .ويحل محلة متنزه لاطفالنا المساكين وملاعيب للأطفال على طول الشعلة وليس تخصص دكاكين لتأجيرها بدون سند قانوني .كلك .

5-نريد تكملت ملاعب كرة القدم وتخصص ساحات مجانا لمساعدة الفرق الرياضية الفقيرة .

6- نريد علاج في مستشفيات الشعلة ومن احسن المناشي لانها منطقة فقيرة وذات دخل محدود مع التشديد على نظافة المستشفيات .والمراقبة الشديدة على عدم سرقة الأدوية وبيعها في الصيدليات ،

7-نريد تشغيل العاطلين في المنشأة الحكومية والأهلية اصحاب الشهادات .وبقية الشباب من غير حملة الشهادات ..

8-نريد بيوت سكنية لأولادنا .والكل تعلم ان بيوتنا في منطقة الشعلة قديمة وصغيرة الحجم محشورة بيها ثلاثة عوائل وربما اكثر او اقل نريد اما تخصص لهم قطع أراضي داخل بغداد او شققق وتستقطع من رواتبهم على شكل اقساط شهريا .لابد من انشطار العوائل. المزدحمة رجاء .

على الحكومة ان تستجيب لهذه المطاليب وهي حق مشروع للمواطن العراقي .الفقير الذي يطالب بها فقط .لكن ان لا تبقى الحكومة صامه الأذن عن الفقراء .حسب المثل الشعبي .الشبعان ما يدري بالجوعان وتستعمل العنف مع الفقراء .متمناً الخير والتوفيق لجميع العراقيين ..

.كاتب وناشط مدني .علي محمد الجيزاني .بغداد