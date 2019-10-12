(ولائي منشق)..(الدوس على علم العراق، وقتل عراقيين معارضين للخامنئي) اختبارات للولائيين

بسم الله الرحمن الرحيم

ما اكده (ولائي عراقي منشق..عن ولاية الفقيه الايرانية).. :

(اختبارات الولاية..للعراقيين ليثبتون الولاء للامام المهدي.. ولنظام ولاية الفقيه للخامنئي بايران)..

مقدمة موجزة.. قبل عرض اعترافات المنشق:

(الدوس على العلم العراقي.. مرحلة اولى).. ( قتل عراقيين متهمين بالعداء للخميني وللخامنئي.. مرحلة ثانية)…. اضافة لمراحل اخرى .. .. (لذلك لم يتم رفع اي علم عراقي طوال حرب الثمانينات من قبل مليشة بدر.. وعموم من اطلقوا على انفسهم المعارضة العراقية لصدام).. (ووصلت لرفع اعلام ايران بنص شارع فلسطين ببغداد من قبل المليشيات الموالية لايران باستعراضاتها العسكرية بعد عام 2003) كاشارة لاحتلال ايران للعراق.. بمعنى (ان هذه المعارضة العراقية السابقة لصدام لم تعارضه لطغيانه.. بل لان ايران لم تكن راضيه عنه.. ولم ترفع هذه المعارضة اي علم يشير للعراق ..كما فعلت مثلا المعارضة السورية لبشار الاسد التي رفعت علم لسوريا يختلف عن علم النظام البعثي بدمشق.. او كما رفع الثوار الليبيين المعارضين للقذافي علم خاص لليبيا يختلف عن علم القذافي لليبيا).. وما حصل من قتل (المتظاهرين الشيعة العرب) الذين رفضوا هيمنة ايران وعملاءها.. فتم تصفيتهم بالرصاص الحية والقناصة.. من قبل الولائيين الا دليل لما ذكره هذا المنشق.

ندخل بصلب الموضوع:

اعترف احد (الولائيين).. الذي تخلى عن هذه العقيدة (الدينية السياسية).. الموالية لايران.. رغم طول الفترة التي خدم بها ايران بالعراق.. واقامة بالاحواز لمدة تزيد عن سنة …. وكذلك بعموم ايران.. حيث اشار:

– مؤسسة النخب .. ومختبرات النخب.. وجامعة النخب.. بشارع فلسطين ببغداد.. تم تاسيسها من قبل اطلاعات.. المخابرات الايرانية.. وهو كان احد مؤسسيها.. اضافة لفتح دواجن لتمويل عمل الموالين لايران ومنها ببغداد..

– الولائيين تعرضوا لغسل ادمغة بمراحل.. جعلتهم يعتقدون بان (الامام المهدي.. لا يتصل الا بالخامنئي زعيم ايران)..

– ان الارض الممتدة من الصين للمتوسط.. ستقع بيد ايران.. لتكون (ايران الكبرى).. بدعوى هي الممهدة لدولة المهدي؟

– ان الفرس سيكونون الداعم الاول وقد يكون الوحيد للامام المهدي..

– انه انظم للولائيين الموالين لايران.. مقابل مبالغ زهيدة تسمى (معيشة).. لا تزيد عن 350 الف دينار.. فقط.. رغم الجهود الهائلة التي تصل بالتضحية بحياة الاعضاء المنتمين.. وانهم ينتمون كما ينتمي الدواعش لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).. بعقيدة غسلت ادمغتهم بها..

واشار بان الشباب الذين يترددون من العراق لايران.. يتم تجنيدهم.. بقوى مسلحة وسياسية موالية لايران.. ويتم بعدها اختبارهم تحت عنوان (اختبارات الولاية):

– اشار بانه طلب منه بعد ان تم استدعاءه مع مجموعة من (الولائيين) بالعراق.. لايران.. وطلب منهم (الدوس على العلم العراقي لاهانته).. حتى يتأكدون بانه (ليس لديه اي نعرة انتماء للارض التي ينتمي لها).. وان ولاءها (لدولة ايران الكبرى- دولة المهدي حسب ادعاءهم).. فرد عليهم :

سادوس على العلم العراقي في حال (تم جلب علم ايراني ويمني وسوري ولبناني).. وان (دولة المهدي .. ستكون من الكوفة).. (والكوفة بوسط وجنوب العراق).. وان هذه الارض لن تكون تابعة لطهران ..او اي ارض اخرى.. فالائمة ثاروا من اجل ان تكون عاصمة المهدي ويتبعها العالم .. وليس ان تكون تابعة لطهران او دمشق)..

فغضب المسؤول الايراني .. تهجم عليه.. وقال له (ارجع للعراق وهذا الجواز الخاص بك.. ولولا انك خدمت ايران لفترة طويلة.. لتم تصفيتك الان)..

علما نحن متأكدين بان الاختبار الثاني لو تجاوزه.. كان جلب عراقيين شيعة متهمين بانهم (لا يوالون الخامنئي حاكم ايران) ليتم قتلهم من قبل (الولائيين) لاثبات ولاءهم لايران ونظامها وحاكمها.. (كما كان يفعل البعث وصدام.. بجلب بعثيين ليثبتون ولاءهم لصدام والنظام الحاكم ..بقتل معارضين عراقيين).. بحفلات قتل جماعية..

وهذا يؤكد بان هادي العامري وابو مهدي المهندس وقوات بدر وامثالهم..(تعرضوا لعمليات غسل ادمغة.. وتم اختبارهم باهانة العلم العراقي.. وقتل اكبر عدد من شباب ورجال العراق المجندين بحرب الثمانينات الذين كان يسوقهم صدام للجبهات ويضع وراءهم فرق الاعدامات..ليقوم العامري والمهندس والبدريين وامثالهم بقتلهم ..بل وتعذيبهم بعد وقوفهم بالاسر).. لاثبات الولاية لايران.. وحكامها ونظامها الحاكم..

المحصلة: يجب اجتثاث الولائيين كاجتثاث الالمان للنازية.. واجتثاث الدول السنية كالجزائر والمغرب ودول الخليج للدواعش والقاعدة يتم اعتقالهم ومحاكمتهم.. فكيف يسمح لتنظيم يجهر بالخيانة بالولاء لدولة اجنبية ايران، والتخابر مع جهات اجنبية .. كالمسؤولين الايرانيين.. بان يعمل داخل العراق؟

وهنا نشير لما اكده:

(هاشم الهاشمي) يؤكد (المظاهرات بوسط وجنوب.. بلا هوية).. (تهميش الشيعة العرب)؟

فقلت لكم منذ سنوات ولحد اليوم.. هؤلاء المتظاهرين (البؤساء بملبسهم ووضعهم المعيشي وضياع مستقبلهم ومستقبل اجيالهم).. سبب بؤسهم (انهم مهمشين حتى بمعرفهم)..بالمقابل نجد مثلا (المظاهرات بكوردستان .. تعرف بمظاهرات الاكراد.. المطالبة بحقوق الكورد بالاستقلال..).. وكذلك (المظاهرات بالمثلث الغربي.. تعرف بمظاهرات السنة العرب .. او اعتصامات السنة العرب)..

السؤال (المظاهرات بوسط وجنوب) ما هي هويتها؟؟ (هل سكانها جاءوا من السنغال مثلا؟؟ لماذا لا يتم تعريفها بحقيقتها ..مظاهرات الشيعة العرب).. ومطالبتهم بحقوقهم المسلوبة.. متى الشيعي العربي يعترف بوجوده.. (فلماذا نعاتب اعداءه وخصومه.. لتهميشه).. ولا نعاتب الشيعي العربي (الذي لا يطرح معرفه كشيعي عربي) بالاعلام والمظاهرات؟

لماذا لا تقدم يا ايه الشيعي العربي مشروعك.. باقليم وسط وجنوب،.. والدعوة لمحكمة دولية تحاكم اركان الفساد المالي والادراي منذ عام 2003..واستعادة الاموال العراقية..المنهوبة والتي تقدر بمئات المليارات الدولارات.. وطرد النفوذ الايراني ومليشياتها ومؤسساته المخابراتية ..وحضر اي مليشيات تابعة لايران وتجهر بولاءها لحاكم ايران ونظامها الحاكم بطهران..

ونشر الجيش العراقي على الحدود لمنع تهريب المخدرات والاسلحة والمليشيات .. وخاصة على حدود ايران وسوريا.. حصر العقود الاعمار والبناء بالشركات العالمية المتقدمة اليابانية والالمانية والفرنسية والامريكية.. فقط لا غير.. لكون الشركات من دول العالم المتخلف والمشبوهة كايران ومصر والصين وتركيا.. هي احد اسباب الفساد الكبرى بالعراق لسهولة تمرير عقود فساد عبرها..

ونشير للتناقض بين.. (السستاني.. ) و (خامنئي ايران).. بقضية (المظاهرات بوسط وجنوب)

(السستاني غير نبرته بخطب الجمعة الثانية.. عبر وكلاءه.. بتاييد المظاهرات واعتبار مطالبها شرعية..واتهم الحكومة علنا بمسؤوليتها بعمليات القتل والقمع للمتظاهرين)..في حين (الخامنئي ايران.. ومليشياته وفالح الفياض).. (اعتبروا المظاهرات مؤامرات والمتظاهرين متامرين).. وشجعوا على قمعها وقتل ابناء الشيعة العرب المتظاهرين..علما السستاني باول جمعة كانت الخطبة بائسة.. واغضبت الشارع الشيعي على المرجعية.. ولكن الجمعة التي بعدها.. تغيرت نبرة المرجعية بخطبها بتاييد المظاهرات وادانة الحكومة؟؟ولكن مع كل ذلك (السسستاني الايراني رغم كل شيء..لا يتقاطع مع سياسة بلده ايران) في (هيمنة الايرانيين على ارض الرافدين).. بكل غطرسة واحتلال بغيض..

وننبه لشعار المتظاهرين.. (نموت عشرة.. نموت مية.. ما يهمه المرجعية..)

فاين كان صاحب الفتوى..عندما كانت القاعدة تقتل بالشيعة بالجملة على الهوية والمفخخات بعد عام 2003.. الم يصدر منه ضوء اخضر بقتل الشيعة بدون اي رد على القاعدة.. بلو (قتل نص الشيعة لا تردوا)؟ من قضى على داعش هم ابناء الشيعة العرب.. وليس (ابناء السستاني؟؟ وليس محمد رضا السستاني الجالس بالنجف بين الاموال والعائلة وحرمته)؟؟ مو لو ممو؟؟ فلولا السستاني (لما صعد هؤلاء الفاسدين الاسلاميين الموالين لايران للحكم) بعد ان خدع الشيعة (بالدعوة لانتخابهم).. ليعي الشيعة لحقيقتهم ويقاطعون الانتخابات عام 2018 بمعظمهم.. ويخرجون بمظاهرات عام 2019 ضدهم..

ولولا صاحب مقولة (لو قتل نص الشيعة لاتردوا.. ولو ابيد محافظة شيعية فلا تردوا).. لما تجرأت القاعدة على قتل عشرات الاف من شيعة العراق بعد عام 2003 (فما صدر من السستاني اعطى الضوء الاخضر بقتل الشيعة .. وتضمن القاعدة بعدم وجود رد شيعي عليها).. بالتزامن معها (ايران عبر حليفها بشار الاسد بسوريا .. ارسلواالارهابيين والانتحاريين والمفخخات للعراق .. باعتراف رجل ايران نوري المالكي الذي اتهم سورياالاسد بدعم الارهاب بالعراق منذ عام 2003)..

فصاحب الفتوى اصدر الفتوى عام 2014.. بعد ان هددت داعش بالوصول للنجف وكربلاء بوثيقة المدينة.. حيث3 بيوت المراجع ونساءهم واموالهم ودهاليزهم.. (اصدر الفتوى للدفاع عن مصالح ايران ومكتسبات المرجعية الحرام.. وعوائل المرجعيات العجمية واللبنانية).. وليس حبا للشيعة العرب بارض الرافدين..

ونشير الى:

(انتفاضة تشرين) المباركة بخدمة المظلومين..و(اصوات البعثية والصدامية) بخدمة الايرانية..

فنظرا لان المظاهرات لم تتبنى (مشروع بحقيبة واحدة).. يحاول (الحثالات) من الجماعات البعثية والسنية والصدامية ركوبها.. لانها جماعات تملك مشروع سياسي واضح (بحقيقة واحده) لا يمكن تقشيرها..ولا يعني ان (بعثية وصدامية وسنية) يؤيدون (هذه المظاهرات نكاية بالشيعة والصراع الشيعي الشيعي).. ضنا منهم انها جسر لعودتهم للحكم.. ان نقف ضد هذه المظاهرات.. متناسين بان الصراع (السني السني بمصر.. اسقط اخوان الشيطانين الاسلاميين).. ومع ذلك نقول:

فهل يعني (اسرائيل تدعم اسقاط صدام..نقف مع صدام عام 2003)؟هل يعني (حسين كامل.. هرب من العراق وعارض صدام.. نقف مع صدام لان حسين كامل مجرم كصدام مثلا)؟هل يعني من يتهمون (الوهابية بالتكفيريين) يقولون (لا اله الا الله).. لا نؤمن بالاسلام لان الوهابية يشهدون بلا اله الا الله محمد رسول الله؟هل نلغي (الله اكبر) من الاسلام لان من ذبح الشيعة رفعوا شعار الله اكبر؟ايران تحاول (الترويج لمقاطع وتصريحات لبعثيين وسنة ..يرفعون صور صدام واعلام البعث بالنجمات الثلاث).. حتى تروج بان هذه المظاهرات للشيعةالعرب.. هي وراءها البعثية..في وقت اتحدى من يرى علم بثلاث نجماعات او صور لصدام المقبور بين المتظاهرين بوسط وجنوب.. بل رفع العراقيين صور عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي بطل الحرب ضدداعش.. وهو شيعي شروكي مننا وبنا..

(فيبحثون عن من وراء المتظاهرين).. (ولا يبحثون عن اسبابها)..

فيعتقدون (بتصفية من وراءها.. او .. رشوتهم بارضاءهم بمناصب واموال).. كالعادة (تؤدي لايقاف التظاهرات)؟؟ولا يبحثون عن (الاسباب)..:

– البطالة المليونية

– الفساد

– – سوء الخدمات

– الثراء الفاحش للقوى المحسوبة سياسيا..

– هيمنة المافيات الجريمة المنظمة.. ومافيات الاتجار بالبشر.. والاعضاء البشرية.. والتهريب ..والدعارة.. والمخدرات..

– تردي المستشفيات والواقع الصحي.. وتردي المدارس والمناهج الدراسية.. الفساد المرعب بالقضاء .. وهيمنة القوى السياسية على قطاع القضاء ايضا ..

– مشاهدتهم السيارات الفارهة والحديثة والعالية .. للمسؤولين وابناءهم وزوجاتهم وبناتهم.. مقابل فقر مدقع للملايين..

– ازمة السكن الخانقة..

– عدم وجود اي منجزات على الارض.. ولا مشاريع للنهوض بواقع الناس..

– ملايين تعيش تحت خط الفقر (وليس لديهم شيء يفقدونه)..

– صدمات المجتمع بان ما دخل للعراق من موارد (الف وخمسمائة مليار دولار).. ولم ينعكس على اي تحسن بواقعهم المزري.. بالمقابل ثراء القوى السياسية وعوائلهم وبناتهم واطفالهم وابناءهم..

– سماعهم (عن السفرات والايفادات والجولات) للاثرياء والمستفادين من (النظام) في وقت هم يحلمون بركوب طائرة بحياتهم.. وهذا احد اسباب اندافعهم لمطار بغداد الدولي لعرقلة الطيران..

هذا بعض من فيض.. فلماذا لا يعالجون هذه الاسباب (المسببات).. ليسحبون البساط بعد ذلك من (الذين يصطادون بالماء العكر)؟

ولا ننسى:

– سطوة المليشيات المخيفة الموالية لايران.. واستهتارها برفع صور خميني وخامنئي حكام ايران بشوارع العراق، ورفع اعلام دولة اجنبية ايران بنص بغداد.. باستعراضاتهم العسكرية.. وتهديدهم حياة المواطنيين العراقيين الرافضين لهيمنة ايران.. ولا ننسى تهديد هذه المليشيات الايرانية الولاء لجر الحروب لداخل العراق لصالح ايران.. مما يهدد حياة المواطنيين العراقيين ووطنهم وارضهم..

فلا تقل لي انك لا تستطيع ان تقضي على الفساد.. ولكن قل الحقيقة (انك جزء من منظومة الفساد).. وان (القضاء على الفساد يعني القضاء عليك يا عادل عبد المهدي)..

الم يؤكد نوري المالكي.. بان لديه ملفات فساد كبرى على المسؤولين الكبار.. ولكن لا يكشفها (لان كشف ملفات الفساد يؤدي لسقوط النظام السياسي ككل) فماذا نفهم من ذلك؟

(النظام السياسي الحالي.. قائم اصلا على الفاسدين.. ).. كما نظام صدام كان قائما على (كتاب التقارير والجلادين بالسجون والمعتقلات).. والاجهزة القمعية الاخرى..

طرح خيار لايقاف التظاهرات بدون قمع:

(عرض..عبد الوهاب الساعدي).. (بالفضائيات) يدعو المتظاهرين (للعودة لمنازلهم).. و(يتفاوض نيابة عنهم)..

هل سيوافق (عبد الوهاب الساعدي على ذلك).. بالمقابل (الجماهير الشيعية العربية.. تتلهف بان يكون لها قائد للتظاهرات ..من امثال عبد الوهاب الساعدي البطل الشيعي العربي)..

واعلموا:

اذا فقد اي بلد هويته.. (فاعلم ان التجار هيمنوا عليه)..

واذا رايت بلد لديه هوية.. (فاعلم ان الصناعيين هيمنوا عليه).. لتاجر مرتبط بمصنع خارج بلده.. والصناعي مرتبط بمصنع داخل بلده..التاجر ياتي ببضائع مكتوب عليها (صنع في ايران، صنع في الصين).. (الصناعي.. يصدر بضائع مكتوب عليها.. صنع في العراق).. مشكلة العراق مهيمن عليه التجار.. وهم اعوان السياسيين الفاسدين..وما تسيد التجار على بلد الا نشروا الفساد ..والتخلف.. وانتهت الصناعة والخدمات والزراعة..

فالتاجر يبحث عن استيراد من خارج حدود العراق..اما العراق فيحتاج للصناعيين.. فالصناعي.. مصنعه بداخل..وعماله محليين..ومنتوجه يصرفه بداخل العراق ويصدره للخارج.. والصناعي لديه انتماء للارض.. ام التجار فهو منسلخ.. بلا اي انتماء..فترامب رئيس امريكيا يمثل الصناعة .. وبالتالي الهوية الوطنية الامريكية للامة الامريكية..اما عادل عبد المهدي والمالكي والجعفري وعلاوي والعبادي.. هم مجرد (العوبة بيد التجار .. وتجار السياسية) المرتبطين بخارج الحدود..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم