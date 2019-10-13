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اتفاقية سرية بين مصر واسرائيل تضمن حصول اسرائيل على 25 مليار متر من مياه النيل

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الحكومة الاسرائيلية بالكشف عن بنود اتفاقية سرية وقعتها تل ابيب ومصر مقابل حصول اسرائيل على 25 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل بعد ان تحصل مصر على 100 مليار متر مكعب من مياه النيل يتم تقاسم تلك النسبة بين مصر واسرائيل وتحصل مصر على 75 مليار متر مكعب

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى الحكومة الاسرائيلية بالكشف عن تفاصيل تلك الاتفاقية التى وقعتها مع مصر سرا عام 2015 والتى تضمن تدخل اسرائيل لدى اثيوبيا للحصول على 100 مليار متر مكعب من المياه يتم نقل 25 مليار منها الى اسرائيل عبر انفاق قامت مصر ببناءها تحت قناة السويس

واشارت المنظمة ان الاتفاقية السرية الموقعة بين مصر واسرائيل حول تقاسم مياه نهر النيل خاصة بعد تعرض بحيرة طبريا للجفاف المستمر تقف وراء توقيع السيسى على اتفاقية المبادىء مع اثيوبيا والسودان

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