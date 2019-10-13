اسماء القناصين الذين قتلوا شباب الانتفاضة واسماء احزابهم .

هذه معلومات مؤكدة ومن مصادر مؤكدة عن القناصين بالاسماء والعناوين واسماء احزابهم العميلة للمجرمين الذين قتلوا شباب الثورة ..لاندري هل ان السلطة والقضاء سيحاكمهم ام سيهربونهم الى ايران

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلت الى اللجنة المنظمة لثورة الكرامة ومن مصادر خاصة ومؤكدة جدا اسماء المجرمين الذين قتلوا المتظاهرين السلميين بدم بارد من خلال قنصهم لهم من اعلى البنايات

1- علي حسين الرماحي (( قناص ))..سرايا الخراساني يسكن منطقة المربعة في الباب الشرقي

2- مشتاق طالب مريود (( قناص )) مليشيات العصائب يسكن شارع قرب دائرة اموال الدولة

3- شعوب طلب ابو اية (( قناص )) سرايا الخراساني يسكن مطقة ابو السيفين الباب الشرقي

4- حسن حيدر خدادات (( ضابط رصد )) سرايا الخراساني يسكن منطقة ابو دودو الباب الشرقي

5- علي محسن قنبر (( قناص )) سرايا الخراساني يسكن منطقة الفناهرة الباب الشرقي

6- حسن هليل حيدر (( ضابط رصد )) مليشيات العصائب يسكن منطقة الفناهرة الباب الشرقي

7- يوسف افضل عبادات (( ضابط رصد ٌ)) الحرس الثوري ..يسكن منطقة الخضراء

8- العميد الركن احمد عزيز علوان العامري احد عناصر فيلق بدر وهو الذي اعطى الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين يسكن في زيونة

9- ازاد ابراهيم البرزنجي صهر عادل عبدالمهدي ومسؤول لواء حمايته ويسكن منطقة الخضراءميث

10- ميثم حسين الملقب ميثم ابن مديرة (( قناص )) كتائب الامام علي يسكن منطقة الفناهرة – الباب الشرقي

واخيرا فان اللجنة المنظمة للتظاهرات تعزي عوائل الشهداء بفقدان كوكبة من ابطال العراق الثائرين ضد الظلم والفساد …فانها تعاهدهم بالعمل بلا كلل ولا ملل كي تحصل على بقية اسماء المجرمين من اجل تقديمهم للعدالة واخذ القصاص منهم ان لم يكن على يد العشائر التي فقدت ابنائها بايدي المجرمين وبدم بارد او عن طريق المحاكم الدولية لاننا لم نعد نثق بالقضاء العراقي ..ولا نامت اعين الجبناء

اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة الكرامة

الخميس 10 تشرين اول 2019