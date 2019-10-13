الإدارة الكوردية شمال سوريا : فرار 785 داعشياً أجنبيا من مخيم عين عيسى

أعلنت الإدارة الذاتية الكوردية لشمال وشرق سوريا ، اليوم الاحد ،فرار 785 أجنبيا من محتجزب تنظيم دعش من مخيم عين عيسى بريف كرى سبي ( تل أبيض) حيث كانوا محتجزين ، بعد قصف تركي .

وأضافت الإدارة في بيان ، أن فرارهم تم ”بتنسيق مع مجموعة من مرتزقة تركيا وبغطاء من القصف التركي ومساندة من الهجوم التركي ومرتزقته الذين شنوا هجوما عنيفا على المخيم وقيام هؤلاء العناصر الداعشية بالهجوم على حراسة المخيم وفتح الأبواب للفرار“.

وكانت الإدارة الذاتية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم الأحد ، أن بعض عوائل تنظيم داعش فرت من مخيم عين عيسى بريف كرى سبي ( تل أبيض) جراء القصف التركي على المنطقة.

ودعت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في نداء عاجل مجلس الأمن الدولي والتحالف الدولي ضد داعش والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وكافة منظمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط ” بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة” .

وقالت الإدارة :” لقد أصبحت الهجمة العسكرية الهمجية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها قريبة من مخيم عين عيسى الذي يضم الآلاف من عوائل داعش الذين تمكن بعضهم من الفرار فعليا بعد القصف الذي طاله من المرتزقة مما يشكل دعما لإعادة إحياء تنظيم داعش مجددا”.

وأضافت ” لذا نطالبكم جميعا بتحمل مسؤولياتكم والتدخل السريع لمنع حدوث كارثة لن تقتصر آثارها على سوريا فقط بل ستدق أبوابكم جميعا عند خروج الأمور عن السيطرة”.

كما طالبت الإدارة الذاتية الأهالي بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المرور عبر الطريق الدولي الواصل بين تل تمر – عين عيسى وحتى مفرق صرين، بسبب تسلل خلايا من الفصائل المسلحة الموالية لتركيا.

وكان مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية ، قال إن قواتهم ليس لديها ما يكفي من الأفراد لحراسة مخيم عين عيسى الذي يضم عائلات لمقاتلي داعش وإن عشرات منهم فروا منذ بدء القصف التركي للمنطقة.

وذكر مروان قامشلو المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أن حراسة المخيم التي ضعفت بالفعل بسبب إعادة نشر القوات على الخطوط الأمامية تلقت ضربة قوية يوم الأحد عندما سقطت قذائف تركية على مقربة مما أدى إلى فرار بعض الحراس الباقين.