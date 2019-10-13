التحالف الكوردستاني يصادق على برنامج عمله بحضور 25 حزبا

صادقت قائمة التحالف الكوردستاني يوم السبت على برنامج عمل القائمة لخوض الانتخابات المحلية في المناطق المتنازع عليها.

وقال عضو مجلس التحالف الوطني قائمة التحالف الكوردستاني هوكار عزت في مؤتمر صحفي اليوم، ان ممثلي 25 جهة سياسية من مختلف القوميات والديانات المنضوية في التحالف قد عقدوا اجتماعا اليوم.

واوضح ان الاجتماع تمخض عنه وضع برنامج عمل عام للتحالف اضافة الى المصادقة على شعار ذلك البرنامج.

واردف عزت بالقول ان الابواب مفتوحة امام القوى والجهات السياسية كافة للانضمام الى القائمة، داعيا جماهير قائمة التحالف الكوردستاني الى تحديث سجلاتهم عبر نظام “البايومتري” للمشاركة في انتخابات حرة نزيهة.