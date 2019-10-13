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الجبهة التركمانية العراقية مؤيدة الاجتياح التركي: تحرك ايجابي يحفظ وحدة دول المنطقة

عبر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي، اليوم السبت، عن تأييده للعملية التي يقوم بها الجيش التركي داخل الاراضي السورية، عادا اياها تحركا ايجابيا للحفاظ على وحدة اراضي دول المنطقة.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي ورئيس الجبهة التركمانية في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ان العملية التي يقوم بها الجيش التركي ضد “غرب كوردستان” تحرك ايجابي من اجل حماية وحدة اراضي دول المنطقة.

كما اعرب عن تأييد حزبه للاجتياح الذي تقوم بها القوات العسكرية التركية لشمال شرق سوريا الذي تقطنه اغلبية كوردية ويطلق عليها الكورد روژافا “غرب كوردستان”.

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