الخارجية العراقية: “العدوان” التركي يعزز الإرهاب

قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، اليوم السبت، ان التوغل التركي في سوريا يعزز قدرة التنظيمات “الارهابية”، وستكون له تداعيات سلبية كبيرة على المنطقة وخصوصاً العراق.

الحكيم ذكر خلال ترأسه للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية حول تطورات الوضع فى سوريا: “إن التوغل التركي في شمال سوريا يعد تصعيداً خطيراً سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية ويزيد من معاناة الشعب السوري، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم، ويقوض جهود المجتمع الدولي في محاربة التنظيمات الإرهابية، وخاصةً تنظيم داعش الإرهابي الذي يهدد دول المنطقة والعالم ويشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين”.

ونبه إلى أن هذا “العدوان التركي له تداعيات سلبية كبيرة على دول المنطقة وبصورة خاصة العراق، الذي لايزال يعاني من الآثار المدمرة جراء الحرب على داعش”، مضيفاً “إن التوغل التركي في أراضي سوريا يهدد كذلك بإشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة، ويقوض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم”.

ودعا الحكيم، الجامعة العربية إلى ضرورة تفعيل عضوية سوريا في الجامعة والوقوف إلى جانبها في أعقاب الهجوم التركي في شمال سوريا، فيما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من خلال التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم.