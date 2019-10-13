الديمقراطي الكوردستاني يكشف عن تصويت البرلمان على قوانين تمس المواطن

كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، السبت، عن القوانين التي سيصوت عليها مجلس النواب، بجلساته المقبلة.

وقال برواري ان “هناك قوانين سيتم التصويت عليها، خلال الجلسة والجلسات المقبلة للبرلمان، ومنها قانون الرعاية الاجتماعية وقانون الضمان الصحي وتعديل قانون التقاعد وقانون الخدمة المدني وقانون اخرى متفق على التصويت عليها من قبل الكتل البرلمانية”.

وبين ان “هذه القوانين ليس عليها اي اعتراض من قبل الكتل والأحزاب السياسية، ولهذا سيتم التصويت عليها خلال الجلسات المقبلة، كما ان هناك قوانين تمس المواطنين سيتم عرضها للقراءة، لغرض التصويت عليها في القريب العاجل”.

ورفع البرلمان العراقي جلسته يوم الخميس الى ما بعد الزيارة الاربعينية 20 تشرين الاول الجاري بعد التصويت على وزيرين وقبول استقالة وزير الصحة.

وابلغ مصدر نيابي ان خلافاً داخل الكتل النيابية تسبب باخفاق البرلمان التصويت على وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات.

واضاف ان البرلمان قرر رفع جلسته الى ما بعد الزيارة الاربعينية، لحسم الخلاف بشأن الاسماء المقدمة من قبل رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي.

وصوت البرلمان العراقي على جعفر صادق علاوي وزيرا للصحة بعد استقالة علاء علوان في وقت سابق، وتسمية سها خليل حسين بك وزيرة للتربية.

وقدم عبدالمهدي الى البرلمان العراقي كل من جعفر صادق علاوي لوزارة الصحة وسها خليل للتربية وامير البياتي للاتصالات وهناء عمانوئيل للهجرة وقحطان الجبوري للصناعة.