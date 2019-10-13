الرافدين يعلن حصيلة القروض خلال آب

اعلن مصرف الرافدين، يوم السبت، عن انجاز ومنح القروض بكافة انواعها للمواطنين خلال شهر اَب الماضي.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر اب الماضي تمثلت بمنح قروض البناء في قطعة ارض وقروض المشاريع الصغيرة البالغة 15 مليون دينار حيث تم منح (188) قرضاً .

واشار البيان الى انه تم اقراض المواطنين الراغبين بشراء شقق بسماية السكني اذ تم منح (69) معاملة للمواطنين، كما تم منح قروض السيارات الى (235) معاملة وقروض معاملات لتسهيلات مالية، بالإضافة الى ذلك تم منح قروض الأطباء بمختلف تخصصاتهم الى (23) وقروض تمويل البحوث العلمية (13) مقترضاً وقروض حريق الشورجة والكرادة الى (3).