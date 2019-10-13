Posted on by

السفارة العراقية في السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بـ”حقيبة متفجرات”

اعلنت السفارة العراقية في السويد يوم السبت ان “الحقيبة المشبوهة” التي، وضعت امام مبناها في العاصمة ستوكهولم كانت فارغة، ولم تكن تحتوي على متفجرات.

وقالت السفارة العراقية في ستوكهولم في بيان رسمي على نشرته على موقعها الالكتروني اليوم بأن “الحقيبة المشبوهة” التي تم وضعها أمام مبنى السفارة “هي حقيبة فارغة ولا تمثل تهديدا إرهابيا وقد تم وضعها من قبل مختل عقليا ليس لديه انتماءات سياسية”.

واصدرت السفارة بيانها عقب تلقيها نتائج التحقيق الذي صدر عن الجهات السويدية المختصة والتي أشارت الى أن هذا الشخص المختل عقليا “اتصل بالشرطة هاتفيا وأكد لهم بأن ينوي وضع تلك الحقيبة بنفسه”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close