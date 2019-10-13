السفارة العراقية في السويد تصدر توضيحا بشأن تهديدها بـ”حقيبة متفجرات”

اعلنت السفارة العراقية في السويد يوم السبت ان “الحقيبة المشبوهة” التي، وضعت امام مبناها في العاصمة ستوكهولم كانت فارغة، ولم تكن تحتوي على متفجرات.

وقالت السفارة العراقية في ستوكهولم في بيان رسمي على نشرته على موقعها الالكتروني اليوم بأن “الحقيبة المشبوهة” التي تم وضعها أمام مبنى السفارة “هي حقيبة فارغة ولا تمثل تهديدا إرهابيا وقد تم وضعها من قبل مختل عقليا ليس لديه انتماءات سياسية”.

واصدرت السفارة بيانها عقب تلقيها نتائج التحقيق الذي صدر عن الجهات السويدية المختصة والتي أشارت الى أن هذا الشخص المختل عقليا “اتصل بالشرطة هاتفيا وأكد لهم بأن ينوي وضع تلك الحقيبة بنفسه”.