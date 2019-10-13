العبادي: سنقف بقوة ضد ما حصل من قتل وقمع واعتقالات للمتظاهرين

رفض زعيم ائتلاف “النصر” حيدر العبادي يوم السبت اتهام المتظاهرين بـ”التآمر” ضد العراق.

وقال العبادي في كلمة خلال استقباله مجموعة من منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان “ان ما حصل امر خطير فهناك قتل وترهيب وتقييد للحريات وقمع لها واساءة للديمقراطية التي دفع ابناؤنا التضحيات من اجلها”، مردفا بالقول “ان الاستمرار بهذا النهج مرفوض وسنقف ضده بقوة” .

واوضح ان “البلد بحاجة الى حلول جذرية واقعية وليست ترقيعية كما حصل حاليا لان سوء الادارة والفساد سيجعل البلد بانهيار” .

واستغرب العبادي من ان الحكومة تتهم المتظاهرين بالمؤامرة الخارجية وفي نفس الوقت تعلن الحداد عليهم .

فيما ابدى الوفد الضيف رفضه للإجراءات القمعية ضد المتظاهرين وان الحكومة خالفت جميع مواثيق حقوق الانسان، حسب البيان.

وتظاهر الالاف من العراقيين خلال الايام الماضية ضد تردي الواقع الخدمي، والمعيشي، وانعدام فرص العمل والوظائف العامة والخاصة، وتفشي البطالة داخل المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري والمحسوبية في مفاصل دوائر الدولة ومؤسساتها.

وجوبهت تلك التظاهرات السليمة بقمع وعنف وصل في بعضها الى حد استخدام القوة المفرطة بحسب ما اقرت به العمليات المشتركة اعلى سلطة عسكرية بالعراق مما ادى الى مقتل اكثر من 100 محتج واصابة آلاف بجروح.

وسارعت الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الى اطلاق حزمتين من القرارات تلبية لمطالب المتظاهرين، وقرر البرلمان العراقي ايقاف حملة ازالة التجاوزات “فورا” واطلاق مشروع بناء 100 الف وحدة سكنية اضافة الى اصدار توصيات تقضي بتخصيص رواتب للأسر التي لا تتقاضى اية رواتب ومنح مالية من الدولة.