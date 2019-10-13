العراق يؤكد بان العدوان التركي يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

اكد الدكتور محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي إن العدوان التركي على سوريا يُعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، ويهدد بإشعال المزيد من الصراعات في سوريا والمنطقة، ويقوض جهود المجتمع الدولي في إيجاد حل سياسي ينهى معاناة الشعب السوري وإيقاف نزيف الدم.

وأكد وزير الخارجية العراقي خلال ترأسه للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية اليوم السبت الثاني عشر من اكتوبر 2019 الجاري في العاصمة المصرية القاهرة حول تطورات الوضع فى سوريا .. أن التوغل التركي في شمال سوريا يُعد تصعيدًا خطيرًا سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، ويزيد من معاناة الشعب السورى، ويعزز قدرة الإرهابيين على إعادة تنظيم فلولهم، ويقوض جهود المجتمع الدولى فى محاربة التنظيمات الإرهابية، وخاصةً تنظيم داعش الإرهابى الذى يهدد دول المنطقة والعالم، ويشكل خطرًا على الأمن والسلم الدوليين، كما لها تداعيات سلبية كبيرة على دول المنطقة، وبصورة خاصة العراق، الذى لازال يعانى من الآثار المدمرة جراء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي.

ودعا وزير الخارجية العراقي، الجامعة العربية إلى لعب دور مهم فى هذا الشأن، والعمل على الوقوف إلى جانب الجمهورية العربية السورية، وتفعيل عضويتها فى الجامعة العربية، كما ندعو المجتمع الدولى إلى تحمل مسئولياته بشأن التوغل التركى، من خلال التحرك السريع لوقف الأعمال العسكرية، وإيجاد حل سياسى ينهى معاناة السوريين بجميع مكوناتهم وضمان حقوقهم.

وجدد الحكيم رفض العراق للتدخلات فى الشئون الداخلية لسوريا، ويشجع جميع الأطراف السورية على الانخراط فى عملية ديمقراطية تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السورى، وخاصة بعد تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بكتابة دستور جديد لسوريا.