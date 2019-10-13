العراق يتحرك دوليا لإيقاف العمليات العسكرية التركية في سوريا

اجرى رئيس الجمهورية برهم احمد صالح يوم السبت اتصالين هاتفين منفصلين مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وذكر بيان رئاسة انه خلال الاتصال، استعراض (صالح لغوتيريس) التطورات الأخيرة في العراق، والجهود المبذولة لإعادة الاستقرار، والتحقيق في أحداث العنف الأخيرة ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن الحوادث “المؤلمة” التي أودت بحياة عديدٍ من العراقيين.

كما بحث رئيس الجمهورية مع الأمين العام للأمم المتحدة التطورات الناجمة عن الغزو التركي لشمال سوريا، وما يمثله من تصعيد خطير يهدد الأمن الإقليمي.

وأكد صاح ضرورة تحشيد الجهود الدولية لوقف الحرب بصورة عاجلة، وتدارك الكارثة الإنسانية ومنع القوى الإرهابية من إعادة تنظيم نفسها وتهديد المنطقة والعالم.

وفي بيان ثان ذكرت رئاسة الجمهورية ان صالح شدد في اتصاله مع موغيريني على “ضرورة أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بشكل عاجل وجدي لوقف العمليات العسكرية التركية في سوريا وتبني الطرق السلمية لحل المشاكل القائمة، ودعم السوريين في الوصول إلى حل سياسي يضمن حقوقهم في الأمن والاستقرار والسلام”.